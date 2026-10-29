Тайните тренировки на ежедневието: Как да движим тялото си неусетно

С лучайната физическа активност се очертава като изненадващо мощен инструмент за защита на нашето здраве. Тя може да намали риска от сърдечно-съдови заболявания и дори от смърт. Можете да опитате някои прости нейни форми по време на среща, по време на полет или докато четете тази статия.

Лесно е да прекарате целия ден в седнало положение. Първо на бюрото си на работа, след това може би в колата, последвано от няколко часа на дивана. Преди да се усетите, вече вечеряте и осъзнавате, че не сте се движили през целия ден.

Множество световни проучвания установяват, че заседналият начин на живот може да увеличи риска от сериозни здравословни състояния. Ето защо всичко, което можем да направим, за да намалим времето, прекарано в седене, е от полза за цялостното ни здраве. Но намирането на време може да бъде предизвикателство, пише Би Би Си (BBC).

Именно тук се появява случайната физическа активност. Това е движението, което правим извън съзнателните тренировки. Известно е също като „термогенеза от дейности, независещи от упражнения“ (NEAT). Това се отнася до всяка изразходвана енергия за движение, която не е свързана със спане, хранене или целенасочени тренировки, казва Ананта Нараянан, научен сътрудник в Окландския технологичен университет в Нова Зеландия.

Случайното движение може да бъде толкова просто, колкото да помръдвате с крак, докато седите, или да миете съдовете. „По-малките движения, като промяна на стойката, въртене на раменете или сгъване на стъпалата, също се броят“, казва Нараянан.

Случайната активност се очертава като изненадващо мощен инструмент за защита на здравето ни, като ни помага да изгаряме повече калории, да намалим риска от сърдечно-съдови заболявания и дори да понижим риска от смъртност.

След като осъзнаем тази „случайна активност“, можем да внедрим повече от нея в ежедневието си с няколко прости корекции в начина на живот. Ето някои, които може да опитате:

Нервното мърдане и неспокойство

Вземете например постоянното тропане или мърдане с крак. Докато растем, често ни насърчават да не мърдаме неспокойно, тъй като това се разглежда като знак за скука и липса на внимание. Има обаче много причини да игнорираме този съвет.

По време на продължително седене мускулите на краката са сравнително неактивни. Това намалява редовните мускулни съкращения, които помагат за изчистването на глюкозата от кръвта и поддържат здравословното кръвообращение, казва Нараянан.

Но неспокойното движение увеличава мускулната активност и следователно ни помага да изгаряме повече калории в сравнение с това, когато седим неподвижно, установява скорошно проучване.

„Някои по-ранни изследвания показват, че мърдането с крак може да помогне за поддържане на функцията на кръвоносните съдове и да подобри контрола на захарта в кръвта“, казва Нараянан. Правенето на това от изправено положение може да засили тези ползи.

По подобен начин малко проучване установи, че навикът да се клати крак изгаря около 16% повече енергия в сравнение със седенето на едно място.

Движете се често

За разлика от структурирания спорт, случайното движение не изисква карта за фитнес или отделяне на специално време.

Често забравяме, че ежедневните домакински дейности могат да намалят времето в седнало положение. Готвенето, градинарството и чистенето с прахосмукачка също са форми на случайна физическа активност.

Не е нужно да прекарваме часове в движение, за да извлечем ползи за здравето. Само четири минути на ден кратки, случайни изблици на активност с продължителност под минута могат да помогнат за компенсиране на повишения риск от сърдечно-съдови заболявания от седенето, установява голямо проучване от 2024 г.

В проучването изследователите анализират данни от над 22 000 участници от Обединеното кралство, носещи проследяващо устройство, което улавя колко се движат през деня. Извадката е била ограничена до лица, които не участват редовно в целенасочени тренировки.

Участниците са проследявани в продължение на осем години. Изследователите установяват, че по-високите нива на случайна активност могат да компенсират рисковете за здравето, свързани със седене повече от 11 часа на ден. Последващи изследвания показват, че случайната активност е свързана и с по-нисък риск от ранна смърт.

Никълъс Кумел, старши научен сътрудник в университета „Монаш“ в Австралия, който ръководи изследването, казва, че видовете дейности, които бихме могли да включим, са качване по стълби, носене на тежки торби с покупки или игра с деца.

Обръщайки внимание на възможностите, които ни помагат да увеличим движението си през целия ден, хората могат да увеличат и интензивността на тези дейности, казва Кумел.

Това може да включва ходене по-бързо от нормалното ви темпо, за да стигнете до целта си, или паркиране по-далеч, когато отивате до магазина. Докато сте там, обмислете използването на кошница вместо количка. Преди да се усетите, може да сте засилили мускулите си, носейки няколко килограма покупки.

„Надграждане“ върху съществуващи навици

Големите фитнес цели могат да изглеждат плашещи, така че друга стратегия за въвеждане на движение през деня може да включва „надграждане“ върху дейности, които вече правите, казва Аманда Дейли, професор по поведенческа медицина в университета в Лафбъроу, Обединеното кралство.

Това просто включва добавяне на малко движение към дейност, която вече извършвате. Можете да опитате да повдигате петите си (за прасци), докато си миете зъбите, да повдигате крака си под бюрото или да се разхождате, докато говорите по телефона, вместо да седите.

Дейли казва, че в нейното домакинство има правило: всяка поръчана онлайн пратка трябва да бъде доставена до близък шкаф/автомат за пратки, а не до дома ѝ. „Ако искаме нещо, трябва да отидем да си го вземем. Това също може да бъде чудесен начин да изведете тийнейджърите от стаите им, за да направят малко разходка през деня“, обяснява тя.

Можем да изградим нови навици и в работния ден. В едно проучване Дейли и нейните колеги предоставят на лекари бюра за стояща работа. Това им помага да намалят времето, през което иначе биха седeли, с около два часа на ден. Това също така ги насърчава да водят повече разговори с пациентите си за ползите от намаляването на заседналото време, установява екипът.

„Случайната активност може да бъде и ефективен откъм време начин да бъдете физически активни, защото не винаги е необходимо да отделяте много време. Важно е да намерите подходи, които са по-малко плашещи и се усещат по-лесни за постигане“, казва Дейли.

Най-хубавото от всичко е, че колкото повече случайна активност правите през деня, толкова по-целенасочена може да стане тя с течение на времето. Това може да бъде мотивиращо. „Когато дадено нещо стане неразделна част от начина ви на живот, дори и случайно, то вече се е превърнало в самия ваш начин на живот“, казва Кумел.