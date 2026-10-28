България

Кметът на Българево: Три гърмежа се чуха край нос Калиакра

По-рано днес министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че с три морски дрона е ударен контейнеровоз

Николай Киров Николай Киров

28 октомври 2026, 18:37
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Т ри гърмежа се чуха край нос Калиакра, а хората имат притеснения, защото всичко може да се случи. Това каза пред медии Георги Георгиев - кмет на каварненското село Българево, което се намира най-близо до нос Калиакра.

По-рано днес министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че с три морски дрона е ударен контейнеровоз на 21 морски мили от Шабла. 

По думите на кмета първите два гърмежа са били чути около 12:00 и 12:30 часа. След това той отишъл до нос Калиакра, откъдето видял от кораба да излиза дим. По-късно чул и трети гърмеж.

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„Плавателният съд в момента дрейфува и е навътре в морето. Може би от носа е вече на 15–17 мили. Беше малко по-близо. Тук, пред носа, има военни катери. Мисля, че са патрулиращи или имат учение и те ескортират в момента кораба. Може би ще го изчакат да влезе в неутрални води и ще го оставят, но това си е от тяхната компетентност“, каза Георгиев.

По думите му след гърмежите много жители на Българево са отишли към нос Калиакра. Притесненията им са свързани както с възможността инцидентът да засегне крайбрежието, така и с безопасността на рибарите от Българево, Каварна и Балчик, които работят в района.

„Имаме някакви притеснения, защото това се случва през ден-два. Някой кораб е ударен, все в Черно море и по-близо до нашите води. Надявам се това нещо да спре“, добави кметът.

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Той каза, че доколкото знае, екипажът на кораба е спасен, но уточни, че не разполага с официална информация. Георгиев изрази опасения и за възможен разлив от повредения контейнеровоз, тъй като не е известно какво превозва. По думите му подобен инцидент би могъл да има сериозни последици за риболова, рибните ресурси и аквакултурите в региона.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Павлина Живкова    
Нос Калиакра Инцидент в Черно море Морски дронове
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