Путин похвали Илон Мъск: Той е гений, истински гений

И лон Мъск е „гений“, заяви руският президент Владимир Путин в сряда, след като разкри, че двамата са в „близък“ контакт относно сателитните технологии, съобщи Би Би Си. Коментарите бяха направени по време на срещата на върха Русия–Африка в Москва, където Путин обсъди собствения руски сателитен интернет проект „Рассвет“.

„Той е гений, истински гений. Ние сме в близък контакт с нашите американски партньори, включително г-н Мъск“, каза Путин.

Путин и молбата му към Мъск

Руският президент добави, че е важно за Русия да бъде в контакт с Мъск, за да не си пречат сателитите на „Рассвет“ и Starlink в орбита.

„Ние и нашите американски партньори ценим това взаимно и въпреки всички политически въпроси, работим усърдно“, добави той.

Starlink, която е част от SpaceX на Мъск, е изстреляла около 13 000 сателита, докато „Рассвет“ има само няколко десетки в орбита. Руското посолство в Южна Африка определи „Рассвет“ като „руската алтернатива на Starlink“, която „бележи само първите стъпки на страната в тази област“.

Коментарите на Путин идват, докато Вашингтон и Москва изглежда се сближават, въпреки че наближават пет години от пълномащабната инвазия на Русия в Украйна.

Украинската армия разчита на сателитния интернет Starlink в усилията си да задържи руските сили, но военните ѝ миналата седмица внезапно претърпяха проблеми със свързаността – нещо, което Мъск призна, че SpaceX е направила умишлено. Президентът на САЩ Доналд Тръмп по-рано този месец заяви, че е сключил сделка с Русия за внос на дизел, а след това отмени някои санкции срещу Москва.

Мъск спечели възхищението на Путин

Не много след това американски гражданин беше освободен от руски арест, като пратеникът на САЩ Стив Уиткоф определи Путин като „хуманитарист“.

Мъск е роден в Южна Африка и след това е имигрирал в Канада, преди да се установи в САЩ. Всичките му бизнес начинания, включително Tesla, SpaceX и Starlink, са базирани в там, като най-богатият човек в света е един от най-големите политически съюзници и спонсори на Тръмп.