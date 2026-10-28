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Неочаквани предателства разтърсиха Канарите в “Игри на волята”

Впечатляваща победа донесе спасение на Ураганите

Николай Киров Николай Киров

28 октомври 2026, 23:26
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Ш окиращ развой на събитията доведе до нов трус в племето на Канарите тази вечер. След като Зелените понесоха тежка загуба на Арената, един от лидерите на мъжката коалиция Иван реши да предаде своите съюзници, давайки решаващ глас за бизнесмена Красимир по време на племенния съвет, изпращайки го на дуел за оцеляване.

Източник: NOVA

Обратите в Дивия север започнаха още преди старта на сблъсъка за неприкосновеност. Непосредствено преди началото на битката бившата гимнастичка Константинели предприе изненадващ ход, давайки своя глас за Иван при избора за нов капитан на Канарите. Така тя осигури лидерската позиция на строителя и сложи край на доминацията на женската коалиция.

Източник: NOVA

Последвалото съревнование между Сините и Зелените протече изключително динамично. Грешка на любителката на приключения Симона доведе до сериозно изоставане за Ураганите. Неточност от страна на Канарите броени метри преди финалната линия на трасето пък заличи цялата им преднина. В решаващата логическа задача Боян надви Велизар и донесе победата за обитателите на Изолатора.

Утре от 20:00 ч. по NOVA “Игри на волята” продължава с първата по рода си изцяло въздушна битка за неприкосновеност.

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Редактор: Николай Киров
Източник: NOVA    
Игри на волята
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