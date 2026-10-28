България

Френски самолет е следял ударения край България кораб

Екипажът е от 18 души, 14 от които са филипинци, а останалите – украинци

Николай Киров Николай Киров

Обновена преди 1 час / 28 октомври 2026, 19:58
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К орабът, който днес бе ударен от три дрона, е бил натоварен с 421 контейнера и част от тях – 20 контейнера, са паднали зад борда и дрейфат в морето, каза тази вечер командирът на Военноморските сили (ВМС) контраадмирал Кирил Михайлов.

Той поясни, че преди инцидента е получен сигнал от морския патрулен самолет „Атлантик" на френските военноморски сили, който е изпълнявал полет за наблюдение. Подадената информация е за наблюдавани първоначално два дрона, а впоследствие за още един, насочващи се към няколко кораба, преминаващи северно от нос Калиакра.

„Предположихме, че корабите ще бъдат атакувани, информацията веднага беше разпространена до Управлението на морския трафик с искане да бъдат предупредени плавателните съдове за опасност от атака от дронове“, посочи контраадмиралът. По думите му корабите в района са били предупредени и от морския патрулен самолет за приближаващите безпилотни апарати.

Контейнеровоз е атакуван с дронове край Калиакра, екипажът е спасен

Той уточни, че данните за удара са подадени от екипажа на корветата „Решителни“, която участва в спасяването на моряците от атакувания плавателен съд. Контраадмиралът допълни, че Военноморските сили своевременно са излъчили известие за плаващите контейнери, за да бъдат предупредени останалите мораплаватели. Той каза още, че по данни от капитана на ударения кораб, контейнерите на борда са пълни с литиеви батерии и други опасни класове товари.

В същото време ВМС са провеждали различни мероприятия в района, подчерта Михайлов. Веднага към рисковата зона са били насочени корветата „Решителни“, спасителният кораб „Протео“ и бързоходен катер с бордови номер 223 със задачата за оказване на помощ и спасяване на екипажите, в случай на атака. Първият удар е осъществен в 12 часа, последван от още два с надводни дронове срещу контейнервоза на дистанция около 16 морски мили източно от Калиакра в прилежащата икономическа зона на България, извън териториалните води, отчете Михайлов. Междувременно френският самолет е подал сигнал, че екипажът на ударения кораб е започнал да напуска плавателния съд. Спасени са всички моряци - 18 души, които са качени на борда на „Протео“.

Михайлов уточни, че е огледано и състоянието на контейнервоза. Той е ударен по десния борд от три надводни дрона в района на водолинията. В момента корабът се държи на вода. Намира се на същото място, на което е поразен и продължава да дрейфа.

Контраадмиралът посочи, че не може да каже откъде са дошли дроновете, тъй като „могат да бъдат пуснати отвсякъде“. Скоростта, с която са атакували, е била от порядъка на 26 възела. 

„Ние нямахме сили и средства в близкия район, които могат да отидат бързо и да ги прихванат и да ги унищожат. Времето, за което се случи атаката, е от порядъка на един час, на дистанция много превишаваща нашите възможности да изпратим сили за това време и да реагират. Освен това атаката е в международни води“, заяви Михайлов. Той изтъкна, че този инцидент всъщност показва, че държавата трябва да инвестира повече във Военноморските сили, тъй като в лоши метеорологични условия корабите на флота са единствените, на които може да се разчита при такива инциденти.

Румъния вече обвини Русия за атаката срещу контейнеровоза, на който е имало и украински моряци.

За другия кораб, който плава преобърнат, и е северно от Шабла, контраадмиралът посочи, че е изпратена корветата „Решителни“ да патрулира около него, тъй като той представлява сериозна навигационна опасност.

„Следим състоянието му и утре ще вземем решение как да действаме по-нататък с него“, каза Михайлов.

Няма данни за пострадали моряци от ударения от 3 дрона контейнеровоз, съобщи по-рано днес областният управител на Варна Марио Смърков. Той допълни, че екипажът е от 18 души, 14 от които са филипинци, а останалите – украинци.

Смърков уточни, че има потвърждение, че корабособственикът чрез агента си във Варна, е направил нужното, за да бъдат моряците настанени. По думите му след пристигането си във Варна те ще преминат и през медицински прегледи. 

Областният управител отказа да коментира дали има паднали от кораба контейнери и риск за околната среда, като подчерта че всякакви твърдения биха били спекулативни, докато институциите не извършат нужните проверки и получат точна информация.

Смърков изрази задоволство от добрия изход на проведената операция за спасяването на екипажа, като подчерта специално участието на Военноморските сили и на „Гранична полиция".

От Министерството на околната среда и водите съобщиха, че проверяват за замърсяване в Черно море след днешния инцидент с контейнеровоз. Към момента не са установени видими следи от замърсяване при първоначалния оглед. Предстоят лабораторни изследвания на морската вода в пет пункта по Черноморието. 

Корабът CONTSHIP JET е плавал под либерийски флаг с курс към пристанище Констанца, когато в 12:00 ч. е поразен от дрон. Ударът е наблюдаван от системата за наблюдение на Военноморските сили и от френски патрулен самолет. Наблюдавани са общо три попадения върху кораба, съобщиха преди това от Министерството на отбраната. Непосредствено след първия удар три кораба от състава на Военноморските сили са изпратени към мястото на инцидента за спасяване на екипажа на кораба.

Информация за наблюдавани морски дронове е постъпила в оперативния център на Военноморските сили от френски самолет от морската патрулна авиация, който изпълнява полет над западната част на Черно море.

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Сигналът за инцидента е получен в 12:01 ч. от Морския спасително-координационен център в Констанца.

В 12:13 ч. моряците са напуснали плавателния съд, след което незабавно е обявена операция по търсене и спасяване. Към района са изпратени три плавателни съда на Военноморските сили и един кораб на Главна дирекция „Гранична полиция“. В 12:53 ч. осем от моряците са качени на борда на катер на Военноморските сили, а останалите 10 са се намирали в спасителната лодка на контейнеровоза.

Целият екипаж е спасен и с кораб на Военноморските сили е насочен към Варна. Организирано е посрещането на моряците от служители на „Гранична полиция“ и медицински екипи.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА    
контейнеровоз атака с дрон Черно море
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