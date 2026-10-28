ATL2 над Черно море: Френският ловец на подводници, наричан „страшилище“ за чуждите армии

С амолетът Breguet Atlantic 2 (ATL2) е специализирана френска морска патрулна машина, създадена да открива, проследява и атакува подводници, да наблюдава надводни военноморски сили и да събира разузнавателна информация на огромни разстояния. Когато такъв самолет действа от Румъния и патрулира над Черно море, това е част от наблюдението на един от най-важните и чувствителни военни райони в Европа.

Самолетът е описан като „страшилището за чуждите армии“. Той е един от специализираните инструменти за морско разузнаване и борба с подводници, който може да открива заплахи, оставащи невидими за обикновеното наблюдение от въздуха.

Френски самолет "Атлантик 2" се включи в мисията на НАТО над Черно море

Защо ATL2 е изпратен в Румъния именно сега?

Разполагането на ATL2 в Румъния е потвърдено от румънското Министерство на отбраната и от международни медии. Самолетът е пристигнал на 18 октомври във военновъздушната база „Михай Когълничану“ и се очаква да изпълнява мисии над западната част на Черно море до 6 ноември. Разполагането е по искане на Румъния.

Причината е влошената обстановка в региона. Според информация на Reuters през последните три седмици са били поразени най-малко осем товарни кораба край бреговете на Румъния и България, а около 34 моряци са загинали или са обявени за изчезнали. Задачата на френския самолет е да подпомогне установяването на опасности за корабоплаването и защитата на критичната инфраструктура в изключителната икономическа зона на Румъния.

Това не означава автоматично, че ATL2 е изпратен за непосредствена атака срещу руски сили или че конкретната му мисия е лов на подводници. Официално обявената задача за настоящото разполагане е наблюдение и разузнаване.

Технически характеристики - какво го прави специален?

1. Изключителна продължителност на полета

Според френското Министерство на въоръжените сили ATL2 може да остане във въздуха до 14 часа. Това позволява продължително наблюдение на големи морски пространства, без постоянно да се налага смяна на самолета.

2. Радар за наблюдение на морската повърхност

Радарът Searchmaster, включен в модернизираната версия Standard 6, е предназначен за откриване и проследяване на надводни обекти. Той подпомага наблюдението при различни метеорологични условия и може да открива малки цели, които трудно се забелязват визуално.

3. Открива подводници чрез акустични средства

Самолетът използва сонобуи, устройства, които се пускат във водата и регистрират акустични сигнали. Данните им помагат на екипажа да установи възможното местоположение на подводница и да проследи движението ѝ. Системата за откриване на магнитни аномалии може да подпомогне търсенето на подводница на малка дълбочина.

4. Електрооптични и инфрачервени сензори

Оптичните системи позволяват идентификация и наблюдение на кораби както през деня, така и през нощта. Така екипажът може да проверява открити от радара цели и да събира допълнителна информация за обстановката.

5. Въоръжение за реална бойна мисия

В зависимост от конфигурацията си ATL2 може да използва торпеда MU90 за борба с подводници, противокорабни ракети AM39 Exocet и управляеми бомби. Това го превръща от разузнавателна платформа в самолет, способен и да нанася удари по определени морски или наземни цели.

Производител Франция - Dassault Aviation и предшественици Двигатели 2 турбовитлови Rolls-Royce Tyne Дължина около 32 м Размах на крилата около 37 м Максимална скорост около 600–650 км/ч Продължителност на полета до 12–14 часа Максимална излетна маса около 46 тона Екипаж около 14 души

Източници: френското Министерство на въоръжените сили и Генералната дирекция по въоръженията . Стойностите за скорост и издръжливост са приблизителни и зависят от конфигурацията и профила на полета.

Защо модернизацията Standard 6 е толкова важна?

ATL2 не е просто самолет с радар и торпеда. Същинската му сила е в съчетаването на различни сензори, специализирани оператори и системи за обработка на информацията.

Модернизацията до Standard 6 подобрява тактическите изчислителни системи, акустичните средства, радара и електрооптичните сензори. Съвременните подводници могат да бъдат изключително тихи, а крайбрежните райони са по-трудни за акустично наблюдение. На 17 февруари 2026 г. Франция предаде на военноморските си сили последния от общо 18 модернизирани самолета по тази програма. Целта е ATL2 да остане оперативен и след 2030 г.

Какво може да прави над Черно море?

1. Морско разузнаване

Открива и проследява кораби, събира данни за морския трафик и подпомага изграждането на обща картина на обстановката.

2. Противолодъчно наблюдение

Може да търси подводници чрез акустични буйове, радарни и други специализирани средства, а при подходяща бойна задача, да използва торпеда.

3. Защита на морските комуникации и инфраструктурата

Помага за откриването на опасности за корабоплаването и наблюдението на районите около важни енергийни и други морски съоръжения.

4. Обмен на информация със съюзниците

Може да работи съвместно с военни кораби, други самолети и командни структури, за да предава разузнавателни данни и да подпомага координирането на действията.

„Страшилището за чуждите армии“ - оправдано ли е това определение?

ATL2 е сериозна заплаха за подводници и надводни военни кораби, когато е използван в бойна конфигурация и разполага с необходимата информация за целите.

Той не е изтребител и не е предназначен за въздушни двубои с други самолети. Неговото предимство е различно - може да патрулира продължително, да комбинира множество източници на информация и да открива морски заплахи, които иначе биха останали незабелязани.