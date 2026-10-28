Русия отряза Европа от преговорите за Украйна

П омощникът на руския президент Юрий Ушаков обяви, че предстоящите тристранни разговори, които ще се проведат следващия месец, ще протекат без участието на европейски представители, предава "Фокус".

Според Ушаков е постигнато споразумение тристранните преговори между представители на Русия, Украйна и САЩ да се проведат без участието на европейски представители. Външнополитическият съветник на Кремъл подчерта категоричната си позиция спрямо Европа:

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"Те могат да стигнат до там, ако си купят билети, но никой няма да ги покани на масата за преговори“, заяви помощникът на Путин.

Ушаков не потвърди думите на украинския президент Володимир Зеленски, че техническите преговори между САЩ, Русия и Украйна могат да се проведат на 10 ноември. Помощникът на руския президент заяви, че окончателната дата на срещата ще бъде обявена в близко бъдеще.

Ушаков по-рано заяви, че Русия е готова да възобнови тристранните преговори със САЩ и Украйна за прекратяване на руско-украинската война след 4 ноември.

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Украинският президент Володимир Зеленски заяви по-рано, че след разговора между европейските лидери и Путин има усещането, че Русия е сериозно настроена за среща на преговарящите екипи в Абу Даби.

Той добави, че провеждането на тристранната среща на техническите екипи на Украйна, Русия и САЩ, насрочена за началото на ноември, зависи от американската страна.