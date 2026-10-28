Свят

Френски самолет "Атлантик 2" се включи в мисията на НАТО над Черно море

Самолетът е разположен в авиобаза „Михаил Когълничану“ по искане на Букурещ и ще подпомага откриването на заплахи за корабоплаването и критичната инфраструктура

28 октомври 2026, 12:14
Френски самолет "Атлантик 2" се включи в мисията на НАТО над Черно море
Източник: Gettyimages
  • Франция разположи морски патрулен самолет "Атлантик 2" в Румъния за наблюдение и разузнаване над западната част на Черно море в подкрепа на операциите на НАТО.
  • Мисията, планирана от 18 октомври до 6 ноември 2026 г., цели откриване на заплахи за корабоплаването, защита на критичната инфраструктура и засилване на сътрудничеството между румънските и френските военни.
  • Разполагането е на фона на зачестили инциденти с товарни кораби и руски дронове в региона, като Румъния и съюзниците ѝ увеличават патрулите и наблюдението над Черно море.

Франция: Това агресивно руско действие е неприемливо

Франция е разположила морски патрулен самолет "Атлантик 2" в Румъния, който да извършва наблюдение и разузнаване над западната част на Черно море по искане на Букурещ, съобщи румънското Министерство на националната отбрана.

Самолетът оперира от авиобаза „Михаил Когълничану“, като мисията му е съсредоточена върху откриването на заплахи за корабоплаването и подобряването на защитата на критичната инфраструктура в изключителната икономическа зона на Румъния.

Командването на френските военноморски сили за Средиземно и Черно море е изпратило самолета в региона на фона на влошаващата се обстановка в сферата на сигурността. По данни на румънското министерство разполагането е планирано за периода от 18 октомври до 6 ноември 2026 г.

Полетите се планират и координират със съдействието на Командването на военноморския компонент „Вицеадмирал Йоан Георгеску“ в сътрудничество с Центъра за морска координация.

Мисията на "Атлантик 2" подкрепя операциите на НАТО за възпиране и подчертава значението на сътрудничеството между съюзниците, оперативната съвместимост и бързата реакция при наблюдението на морските пространства.

Разполагането на самолета дава възможност и за съвместна подготовка между румънските военноморски сили и френските военни. Румънски военнослужещи участват в полети над Черно море, съвместни тренировъчни учения и обмен на информация с румънски военноморски съдове, опериращи в морето.

Подкрепата от НАТО и френските военноморски сили допълва собствените усилия на Румъния за засилване на наблюдението и патрулирането в Черно море. Румънското Министерство на националната отбрана съобщи, че националните военноморски сили са увеличили интензивността на патрулите с участието на кораби, хеликоптери IAR-330 Puma Naval и автономни безпилотни системи.

Румънската дирекция по военноморска хидрография „Командир Александру Кътъняну“ също издава непрекъснато навигационни предупреждения до мореплавателите за установени опасности и препоръчителни маршрути. Мерките имат за цел да насърчат безопасното корабоплаване, да предотвратят морски инциденти и да запазят свободата на движение.

Румънските военноморски сили продължават да следят морската активност в зоната си на отговорност в Черно море, като работят съвместно с националните структури за отбрана и сигурност и съюзниците от НАТО. През последните три седмици са били засегнати най-малко осем товарни кораба.

Най-малко осем товарни кораба са били засегнати край бреговете на Румъния и България през трите седмици до 27 октомври. През октомври румънски изтребители F-16 са свалили два руски дрона над териториалните води на Румъния. НАТО също обяви планове за разширяване на наблюдението над Черно море чрез допълнителни морски патрулни самолети, радарни системи и безпилотни летателни апарати.

Разполагането на френския самолет е част от усилията на съюзниците за подобряване на морското наблюдение, защита на критичната инфраструктура и запазване на свободата на корабоплаване в Черно море.

Румънското Министерство на националната отбрана заяви, че съвместните операции с Франция и НАТО допълват текущите дейности на румънските военноморски сили, включително наблюдение, патрулиране и мерки за ограничаване на заплахите, произтичащи от войната на Русия срещу Украйна.

Отделно румънският външен министър Дан Некулаеску и френският му колега Жан-Ноел Баро потвърдиха значението на стратегическото партньорство между двете страни по време на телефонен разговор, посветен на регионалната сигурност. Обсъжданията им обхванаха променящата се обстановка в сферата на сигурността, като специално внимание беше отделено на Черно море и стратегическото му значение за евроатлантическата сигурност.

Източник: Novinite.com    
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