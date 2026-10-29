Свят

Американски адмирал твърди: НЛО се крият в океана

Според контраадмирал Тим Галодет, бивш изпълняващ длъжността администратор на Националната океанска и атмосферна администрация (NOAA), съществува 80-годишно правителствено прикриване на информация за неидентифицирани аномални феномени (UAP)

Надежда Неменски Надежда Неменски

29 октомври 2026, 06:43
Американски адмирал твърди: НЛО се крият в океана
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock/GettyImages

К онтраадмирал от ВМС на САЩ в оставка твърди, че съществува 80-годишно правителствено прикриване на информация за неидентифицирани аномални феномени (UAP) и посочва дълбините на океана като най-вероятното им скривалище. Тези твърдения идват от високопоставен бивш служител с опит в океанографията, което придава допълнителна тежест на дебата за прозрачността по темата.

Контраадмирал Тим Галодет, бивш изпълняващ длъжността администратор на Националната океанска и атмосферна администрация (NOAA), изложи тезите си в подкаста "Hang Out with Sean Hannity". Неговият опит, обхващащ десетилетия в изучаването на океана, го е накарал да постави под въпрос какво може да се крие в некартографираните морски дълбини.

Според Галодет, ако тези обекти се нуждаят от място, където да останат незабелязани за определен период, най-логичният избор би бил океанът. "Бихте искали да отидете... в най-неизследваната част на света, а това е океанът", заяви той по време на интервюто, цитирано от FOX News.

Той подкрепи твърдението си с данни, според които науката има ограничено познание за морската среда. "Изследвали сме само около 10% от обема на океана с дронове, шамандури или сондажи", каза Галодет и добави, че "там все още има много мистерии".

Коментарите му идват на фона на доклади от служители на ВМС за срещи с неидентифицирани обекти, способни да се движат между въздуха и водата без видими смущения. Галодет описа видео, което според него показва мистериозен обект, движещ се бързо под вода, преди да излезе от нея, без да наруши повърхността, да зависне за кратко и след това да се устреми към небето.

"Той влиза в океана без никакво смущение", обясни Галодет. Той добави, че му е известно за друг подобен видеозапис, заснет отгоре, и заключи: "Да, има нещо, което те са успели да създадат, а ние нямаме представа как да го възпроизведем".

Освен това адмиралът описва обектите като безшумни и способни да ускоряват отвъд скоростта на звука, без да предизвикват звуков удар – възможност, която според него е трудно обяснима с известните технологии.

По време на разговора Галодет и водещият Шон Ханити са обсъдили и по-широките твърдения за предполагаеми опити на правителството да придобие и изучава летателни апарати от нечовешки произход. Тези обвинения включват и десетилетна правителствена тайна около срещите с UAP и настоящите усилия за увеличаване на прозрачността относно знанията на правителството на САЩ по темата.

Твърденията на Галодет се вписват в по-широкия контекст на засиления обществен и политически интерес към неидентифицираните аномални феномени в САЩ през последните години. Тези дискусии доведоха до изслушвания в Конгреса и създаването на специализирани правителствени служби за анализ на подобни доклади, което показва, че темата вече се разглежда не само като конспиративна теория, а и като въпрос на национална сигурност.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: Fox News    
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