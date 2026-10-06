България

След атаката с дронове: Проверяват за замърсяване морето край България

Проби ще бъдат взети край Калиакра, Бяла и Созопол и ще се изследват за нефтопродукти, метали и други замърсители

Василена Василева Василена Василева

6 октомври 2026, 14:01
След атаката с дронове: Проверяват за замърсяване морето край България
Източник: БТА

З апочва извънредна проверка на морските води по българското Черноморие след атаките с дронове срещу два търговски кораба в Изключителната икономическа зона на страната. Проверката е разпоредена от министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова и се извършва от Басейнова дирекция „Черноморски район“ във Варна, съобщиха от екоминистерството.

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Екипи ще вземат проби от морската вода в районите на нос Калиакра, Бяла и Созопол. Целта е да бъде установено дали след инцидента има замърсяване и какво е актуалното състояние на водите.

Пробите ще бъдат изследвани за наличие на нефтопродукти, полихлорирани бифенили и метали. Ще бъдат анализирани и основни физико-химични показатели за качеството на морската вода.

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Пробовземането ще бъде извършено от специалисти от регионалните лаборатории във Варна и Бургас към Изпълнителната агенция по околна среда.

Резултатите от лабораторните анализи ще бъдат обявени след приключването на изследванията, уточниха от Басейновата дирекция.

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Проверката е предприета на фона на спасителната операция, която България провежда на около 70 морски мили източно от Бяла. По-рано премиерът Румен Радев съобщи, че около 03:00 часа два търговски кораба са били атакувани с морски и въздушни дронове в българската Изключителна икономическа зона. И двата плавателни съда са получили поражения, като единият впоследствие е потънал.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Борислава Бабиновска    
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