Директорът на сръбската телевизия подаде оставка

М аня Гърчич е подала оставка от поста генерален директор на Радио и телевизия Сърбия (РТС), съобщи сръбската редакция на "Евронюз".

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Оставката идва, след като част от служителите на РТС и кандидат-депутатите от Студентската листа, която спечели парламентарните избори в неделя, поискаха оставките на ръководството, водещите и редакторите на централните новини на обществената медия.

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В предходните дни Гърчич разговаря с членове на представителните синдикати на служителите на РТС и според по-ранни медийни публикации е заявила на срещата, че няма намерение да напуска.