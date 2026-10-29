България

Съдът решава дали кметовете на Белица и Сунгурларе ще останат в ареста

Радослав Ревански и Димитър Гавазов обжалват задържането си по дело за предполагаема търговия с влияние при обществени поръчки за около 7 млн. евро

Василена Василева Василена Василева

29 октомври 2026, 07:02
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А пелативният съд в Бургас ще реши днес дали кметът на Белица Радослав Ревански и кметът на Сунгурларе Димитър Гавазов да останат в ареста.

Двамата обжалват решението на Окръжния съд в Бургас, който постанови да бъдат задържани под стража. Заседанието на апелативната инстанция е насрочено за 14:00 ч.

Кметовете на Сунгурларе и Белица с обвинения за търговия с влияние

Ревански и Гавазов са обвинени в участие в престъпен сговор с цел извършване на търговия с влияние. Според прокуратурата предполагаемата дейност е започнала в началото на 2024 г. на територията на община Сунгурларе и е продължила до 20 октомври 2026 г.

Разследването е свързано с обществени поръчки в Сунгурларе на обща стойност около 7 млн. евро. По данни на държавното обвинение става въпрос за четири процедури, при които се проверява дали определени фирми са получавали предимство при избора на изпълнители.

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Преди дни заместник-окръжният прокурор на Бургас Мирослав Илиев съобщи, че според събраните до момента данни е трябвало да бъдат плащани суми между 25% и 35% от стойността на поръчките. По думите му кметът на Сунгурларе е оказвал влияние върху служители на общината, участващи в комисиите за избор на изпълнители.

Обвинението твърди още, че Радослав Ревански, в качеството си на заместник-председател на сдружение на общините, е осигурявал логистика във връзка със средства, отпускани от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Държавен фонд „Земеделие“.

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Поръчките са за различни дейности, сред които строителство и ремонт на улици и обществени сгради. Разследващите проверяват и други възможни процедури, като предстоят финансов одит на община Сунгурларе и експертизи за установяване на евентуални щети за бюджета.

  • Кои са останалите участници в разследването

По делото обвиняем е и Христо Широков, областен председател на ДПС в Бургас. Според прокуратурата той е намирал фирми, желаещи да участват в обществените поръчки, и ги е свързвал с останалите участници. На срещи са били обсъждани сумите и документите, които трябва да бъдат подадени.

Широков е с мярка за неотклонение „домашен арест“ по друго наказателно производство, свързано с разследване за престъпления във ВиК - Бургас.

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Прокуратурата съобщи, че събира данни и за фирма, която според разследващите често се появява в обществени поръчки и има връзки с лица, близки до Ревански. Проверяват се собствеността на дружеството, свързани с него лица и данни за пътувания в чужбина на кмета на Белица и семейството му, за които се твърди, че са били платени от фирмата.

От прокуратурата уточниха, че община Белица не е страна по обществените поръчки в Сунгурларе, които са предмет на настоящото производство.

  • Как бяха задържани двамата кметове

Радослав Ревански и Димитър Гавазов бяха задържани на 20 и 21 октомври при специализирани операции на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) и Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС).

На 20 октомври беше проведена акция в община Сунгурларе, а на следващия ден разследващите влязоха в сградата на общината в Белица и в дома на Ревански. Бяха извършени претърсвания и иззети документи и компютърна техника.

На 22 октомври Окръжната прокуратура в Бургас повдигна обвинения на тримата за участие в престъпен сговор с цел търговия с влияние. Двамата кметове бяха задържани за срок до 72 часа, след което прокуратурата поиска от съда да бъдат оставени за постоянно в ареста.

Окръжният съд в Бургас уважи искането на държавното обвинение. Защитата на двамата кметове обяви, че ще обжалва решението.

По време на заседанието пред Съдебната палата в Бургас се събраха служители на общинската администрация в Сунгурларе и жители на няколко населени места в подкрепа на Гавазов и Ревански. Част от присъстващите заявиха, че смятат действията срещу тях за политически мотивирани.

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Защитата оспорва обвиненията и поставя под съмнение достатъчността на събраните доказателства. Предстои Апелативният съд в Бургас да се произнесе по жалбите срещу задържането им.

Разследването продължава, а обвиненията срещу тримата трябва да бъдат доказани по установения от закона ред.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС, БТА, NOVA    
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