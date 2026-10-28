Тръмп ще мисли как да помогне на Нетаняху

А мериканският президент Доналд Тръмп заяви, че е готов да разгледа възможността да се включи в усилията за съставяне на правителство на националното единство в Израел, оглавявано от премиера Бенямин Нетаняху, след парламентарните избори, на които нито един от основните политически съюзи не получи достатъчно места за самостоятелно управление.

В интервю за американското издание „Аксиос“ (Axios) Тръмп призна, че досега не е обмислял подобна възможност.

„Ще разгледам въпроса“, заяви американският президент, попитан дали би се намесил в опитите за създаване на широка управляваща коалиция начело с Нетаняху.

Основните политически съперници на израелския премиер обаче категорично изключиха подобно сътрудничество по време на предизборната кампания.

Сред тях са лидерът на „Яшар“ Гади Айзенкот, бившият премиер и лидер на „Беяхад“ Нафтали Бенет, Юсеф Джабарин от арабската „Обединена листа“, лидерът на „Демократите“ Яир Голан и председателят на „Нашият дом Израел“ Авигдор Либерман.

Лидерът на арабската партия „Раам“ Мансур Абас също заяви, че не би участвал в правителство на Нетаняху заради отношението на досегашната управляваща коалиция към арабското малцинство. Въпреки това той съобщи, че през последните дни е разговарял с представители на политическия лагер, подкрепящ премиера.

Лидерът на една от основните арабски партии в Израел заяви, че е готов да подкрепи правителство, оглавявано от опозицията, за да бъде отстранен премиерът Бенямин Нетаняху от власт. Той обаче изключи възможността партията му да участва пряко в подобна управляваща коалиция, предаде „Франс прес“.

„Не виждаме възможност да бъдем част от израелска управляваща коалиция при настоящите политически обстоятелства, особено предвид продължаващата война в Газа, заселническата дейност на Западния бряг“ и други проблеми, заяви пред АФП Юсеф Джабарин от арабската политическа формация „Обединена листа“.

Той обаче подчерта, че партията е готова да съдейства за смяна на управлението.

„С цел свалянето на това правителство би било възможно да подкрепим алтернативно управление, без да участваме в коалицията“, заяви Джабарин.

При почти напълно преброени гласове блокът на Нетаняху получава около 53 от общо 120 места в Кнесета, докато опозиционните партии ще разполагат с останалите 67.

Тези 67 мандата обаче включват 19 места на арабските партии, които някои от основните еврейски опозиционни формации отказват да приемат за коалиционни партньори.

Това допълнително усложнява възможностите за съставяне на правителство и от двата политически лагера.

Тръмп заяви още, че първоначално е получил „ужасяващи сведения“ за изборните перспективи на Нетаняху, но впоследствие преценил, че израелският премиер вече е в „доста добра позиция“.

„Чух, че моята подкрепа е оказала голямо влияние в полза на Биби“, добави американският президент, използвайки популярния прякор на Нетаняху.