МОСВ: Няма замърсяване от нефтопродукти заради заседналия край Ахтопол танкер

Р езултатите от извънредния мониторинг на морските води при Ахтопол не показват наличие на нефтопродукти, поли-хлоробифенили (PCBs 28, 52, 101, 138, 153, 180), бензен, етилбензен, толуен, стирен и мазнини. Всички стойности са под границите на определяне на методите за изпитване, съобщават от Министерството на околната среда и водите.

МОСВ започна спешен мониторинг на морските води заради заседналия танкер. Бяха предприети незабавни действия, за да бъдат отхвърлени съмненията за потенциално замърсяване на водите на Черно море при Ахтопол. В тази връзка Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) – Варна взе проби между Созопол и Резово, които да дадат данни са състоянието на морската вода.

Координатите на точките, където бяха взети пробите, са:

• 42°24’36,20” с.ш., 27°43’47,35” и.д.

• 41°59’42,55” с.ш., 28°01’56,86” и.д.

От МОСВ съобщават още, че продължават да следят за потенциално замърсяване в Черно море след нанесените удари по търговски кораби.