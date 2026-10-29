България

Няма да поскъпват парното и топлата вода през следващите месеци

Въпреки исканото увеличение на цената на природния газ, прогнозите на борсите са за поевтиняване след Нова година

Василена Василева Василена Василева

29 октомври 2026, 06:54
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Н е се очаква промяна в цените на парното и топлата вода през следващите месеци. Това прогнозира председателят на Асоциацията на топлофикационните дружества Кремен Георгиев пред NOVA.

Премиерът обеща: Цените на тока и парното няма да се повишават през отоплителния сезон

Коментарът му идва на фона на очакваното поскъпване на природния газ от 1 ноември и въпросите дали то ще се отрази на сметките на домакинствата през отоплителния сезон.

„В случая с „Булгаргаз“ имаме две неизвестни – каква нова цена ще предложи „Булгаргаз“ до края на месеца и каква ще утвърди КЕВР“, обясни Георгиев.

По думите му се очаква дружеството да поиска по-малко увеличение, отколкото първоначално е предвиждало, а Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да утвърди още по-ниска цена.

„Според мен сега ще имаме по-ниско искане, още по-ниско даване, но тук вече какви ще бъдат процентите не можем да кажем към момента“, посочи той.

  • Прогнозите за цената на газа след Нова година

Георгиев обясни, че цените на топлинната енергия се определят от КЕВР за едногодишен период. При изчисляването им се залага прогнозна среднопретеглена цена на природния газ за целия регулаторен период.

Това означава, че всяко увеличение на газа не води автоматично до незабавна промяна в цените на парното и топлата вода.

Председателят на Асоциацията на топлофикационните дружества отбеляза, че прогнозите за цената на природния газ на световните борси след Нова година са за понижение.

„В същото време към днешна дата прогнозите за цената на природния газ на борсите след Нова година, неизвестно защо, падат. Като се вземе целият този тренд, може да се окаже, че цената за целия период е близка до тази, която е прогнозирала КЕВР“, коментира Георгиев.

Той уточни, че е възможно да има ново искане за промяна на цената на газа през декември, но към момента не може да се каже какъв ще бъде размерът му.

„Булгаргаз“ ще внесе в КЕВР ново предложение за цената на природния газ през ноември

  • Колко е пълно газохранилището в България

По време на интервюто Георгиев коментира и запасите от природен газ в страната. По думите му газохранилището е запълнено на около 80%, което определи като нормално ниво.

„Доколкото ми е известно, няма в Европа, включително и в България, такова хранилище, което да обезпечи една страна за някакъв сериозен период“, посочи той.

Наличните количества са важни за подготовката за зимата, но не могат сами по себе си да гарантират ценовата стабилност. От значение са и доставките, пазарните котировки и действителното потребление през студените месеци.

  • Какво обеща премиерът за цените на тока и парното

В сряда министър-председателят Румен Радев заяви, че цените на електроенергията и парното за битовите потребители няма да се увеличават през настоящия отоплителен сезон до 1 юли 2027 г.

Той посочи, че правителството ще осигури необходимите средства за механизмите, които трябва да защитят домакинствата от по-високи сметки за енергия.

„Въпреки увеличението на цената на природния газ, цените да не се променят през този сезон до 1 юли 2027 година“, заяви Радев в началото на заседание на Министерския съвет.

По думите му изпълнителната власт трябва да гарантира финансовата устойчивост на механизмите за компенсиране на разходите в енергийния сектор, включително чрез осигуряване на необходимите средства във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“.

Така заявеното от премиера намерение и прогнозата на Кремен Георгиев са в една посока - запазване на цените за домакинствата през отоплителния сезон. Окончателният ефект от движението на цените на природния газ обаче ще зависи от решенията на енергийния регулатор и от развитието на пазара.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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