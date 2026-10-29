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Лекари от спешното разкриват: 5 начина да преборим умората и да запазим ума си бърз

Лекари от спешните отделения в Ню Йорк споделят своите доказани стратегии за справяне с умората по време на 12-часови дежурства. Научете как правилното хранене, хидратацията и кратките паузи поддържат висока продуктивност през целия ден

Стела Христова Стела Христова

29 октомври 2026, 06:45
Лекари от спешното разкриват: 5 начина да преборим умората и да запазим ума си бърз
Източник: iStock

П овечето хора се чувстват изтощени. Но чия енергия е поставена на по-голямо изпитание от тази на един спешен лекар?

Между бързата смяна на задачите, решенията за триаж за части от секундата и сложните медицински казуси, лекарите в спешните отделения издържат изтощителни 12-часови дежурства, при които мозъчната мъгла просто не е опция. Все пак от това зависи човешкият живот, пише New York Post.

За всеки, който преминава през маратонски работни дни, това ниво на продължителна концентрация изглежда почти свръхчовешко. Оказва се обаче, че справянето с неизбежния срив в енергията към 14:00 часа не е въпрос само на воля или на пиене на повече кафе.

Трима лекари от спешната медицина споделят няколко интелигентни стратегии за хранене и издръжливост, които им помагат да поддържат енергията си висока и ума си остър на първа линия.

  • 1. Зареждайте организма с протеини, а не със захар

Когато бързате между крайни срокове, да грабнете сладка закуска или тежък обяд от близкия павилион е лесен капан. Спешните лекари обаче строго избягват тежките и богати на захар храни, тъй като последващият срив в енергията може да застраши работата им точно когато пациентите се нуждаят най-много от тях.

„За мен чиния с протеини, голямо количество зеленчуци и малка порция въглехидрати е идеалната комбинация, която да ме преведе през дългото дежурство“, казва д-р Джон К. Ригинс-младши, медицински директор на спешното отделение в болница „NewYork-Presbyterian Allen“.

За да поддържате ума си бодър през целия ден, подгответе си богати на протеин и лесни за носене закуски още преди сутрешното пътуване за работа. Заменете бързите въглехидрати с кисело мляко, хумус с крекери или бадеми. Предварителният избор на храна премахва умората от вземане на решения по средата на деня и поддържа нивата на захарта в кръвта стабилни.

  • 2. Използвайте кофеина стратегически

Кафето е почти религия, но изпиването на няколко двойни или тройни еспреса води до треперене, тревожност… и рязък срив на енергията. Ключът е кофеинът да се използва разумно.

„Кофеинът е инструмент, а не стратегия“, посочва д-р Ананд Рамнарин, завеждащ отделението по спешна медицина в болница „Glen Cove“, Northwell Health.

За д-р Алина Митина, лекар по спешна медицина в Университетския медицински център „Хакенсак“ в Ню Джърси, всичко се свежда до баланса.

„Нужно ви е достатъчно количество, за да останете будни, фокусирани и концентрирани, но не толкова, че ръцете ви да треперят, когато трябва да извършите манипулация“, обяснява тя.

Американската агенция за храните и лекарствата (FDA) препоръчва здравите възрастни да не надвишават 400 мг кофеин на ден, което е приблизително четири стандартни чаши кафе. Д-р Митина съветва да се ограничите до 200 мг наведнъж, за да избегнете нервното напрежение.

„За следобедния срив бих прескочила силните енергийни напитки и бих заложила на по-малки количества кофеин - около 50–100 мг на всеки няколко часа. Така се поддържа постоянна енергия и фокус, без да се прекалява“, добавя тя. Този подход се подкрепя и от изследвания на Училището по обществено здраве „Харвард Т. Х. Чан“.

Д-р Митина съветва също така да поставите твърда граница за приема на кофеин - най-малко шест часа преди да се отправите към дома, за да можете наистина да заспите.

  • 3. Не пренебрегвайте хидратацията

Понякога умората изобщо не е знак, че тялото ви иска кафе - то просто се нуждае от вода.

Д-р Митина отбелязва, че повечето случаи на следобедно изтощение се дължат на обикновена дехидратация, и предлага първо да посегнете към чаша вода, преди да поръчате следващото си кафе.

Източник: iStock
  • 4. Овладейте микро-презареждането под стрес

Когато електронната ви поща прелива, а прегарянето чука на вратата, отделянето от бюрото за едночасова почивка не винаги е реалистично. Тук на помощ идва 60-секундното микро-презареждане, което помага на лекарите да възстановят умствения си капацитет между тежките казуси.

„В нашето спешно отделение говорим за т.нар. «Осъзната минута» - да спреш за 60 секунди, да поемеш въздух и да се рестартираш между предизвикателствата. Това може да направи огромна разлика“, казва д-р Рамнарин.

Добър вариант е да отидете до диспенсъра за вода, за да пиете една чаша (помнете съвета за хидратацията) или да размените няколко думи с колега за бързо разтоварване. След това поемете няколко дълбоки, осъзнати глътки въздух или излезте за кратко в спокоен коридор. Според изданието Psychology Today тази кратка пауза прекъсва физическата реакция на стрес.

„Уверете се, че си отделяте по няколко малки момента за грижа за себе си през деня - било то да поседите на тихо място, да изпиете на спокойствие топла напитка или просто да останете осъзнати и фокусирани върху настоящия момент“, съветва д-р Ригинс.

Целта е да управлявате стреса, преди той да започне да управлява вас.

„Задържането на хладнокръвие и издръжливост е 95% настройка на ума и едва 5% всичко останало“, допълва той.

  • 5. Победите умората от вземане на решения

Вземането на стотици бързи решения всеки ден изчерпва умствения ресурс. За да запазят максимална концентрация, опитните спешни лекари създават строги рутини за второстепенните ежедневни задачи, така че да съхранят висшата си мозъчна функция за наистина критичните проблеми.

„Създайте си рутина за малките неща - какво ядете, любимото ви упражнение или как започва денят ви. Така спестявате умствена енергия за решенията, които наистина имат значение“, обяснява д-р Митина.

Когато работата стане твърде натоварваща, се заемете само с един приоритет наведнъж и съзнателно намалете темпото, за да възстановите контрола.

  • Изводът

В крайна сметка поддържането на дневната издръжливост не зависи от конкретен трик като допълнителна чаша кафе или бърза протеинова закуска. Всяко трайно решение изисква цялостна настройка на ума и постоянство в основните навици за грижа за себе си.

„Хората често търсят сложни биохакове или магически хранителни добавки, но поддържането на енергия по време на маратонска смяна наистина се свежда до основите: пиене на достатъчно вода, консумация на истинска храна и отделяне на кратки моменти, за да си поемете дъх“, обобщава д-р Ригинс.

Редактор: Стела Христова
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