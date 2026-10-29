Учени с ново обяснение защо Марс е червен

Н ово изследване предлага различно обяснение за характерния червен цвят на Марс, като свързва марсианския прах с химичен процес, наблюдаван в дълбоки антарктически ледове.

Проучването, публикувано на 24 септември 2026 г. в списание Communications Earth & Environment, показва, че нови железни минерали могат да се образуват в лед при ниски температури. Според авторите подобна реакция може да обясни защо прахът на Марс е едновременно червен и магнитен, без да е необходим продължителен топъл и влажен период в миналото на планетата.

Изследването е ръководено от Лука Ланчи от Университета в Урбино, Италия. Учените са анализирали стотици прахови частици от ледено ядро, извлечено от остров Рузвелт в Антарктида на дълбочина между 300 и 750 метра.

В по-дълбоките и по-стари ледени слоеве много от праховите частици са били слепени и покрити с кристали на различни железни минерали.

Сред откритите вещества е ярозит - железен и калиев сулфат, който е рядък на Земята, но е широко разпространен на Марс. В проба от 755 метра учените са открили плоски кристали ярозит и малки количества минерал, наподобяващ гьотит.

Mars rovers give scientists a ground-level view of the red planet – peek inside their NASA control room by The Conversation https://t.co/9mcOrROTTd — Robohub (@Robohub) October 22, 2026

На дълбочина около 710 метра цели прахови струпвания са били покрити с миниатюрни кристали хематит или магхемит. Изследователите определят тази комбинация като „мозайка от микросреди“, в които различни химични реакции могат да протичат едновременно.

Връзката с Марс идва и от по-ранни наблюдения. През 2004 г. НАСА съобщи, че магнит на марсохода Opportunity е натрупал магнитен прах, като анализът показал, че почти всички прахови частици в марсианската атмосфера притежават магнитни свойства.

Проучване от 2025 г. пък предположи, че ферихидритът - водосъдържащ железен оксид - може да е основната причина за червения цвят на марсианския прах.

Новото изследване добавя друга възможност - че характерният цвят и магнитните свойства на праха могат да се дължат на химично образуване на железни минерали, подобно на наблюдаваното в антарктическия лед.

За да проверят хипотезата си, учените предлагат тест за бъдещи мисии до Марс. Ако предположението им е вярно, марсианските прахови частици би трябвало да съдържат ядра от магмени скали, обвити от защитен слой, в който железни оксиди са тясно свързани със сулфати.