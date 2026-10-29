Земетресение с магнитуд 5,8 разлюля Папуа Нова Гвинея

З еметресение с магнитуд 5,82 беше регистрирано днес в Папуа Нова Гвинея, съобщи "Ройтерс", позовавайки се на данни на Германския изследователски център за геонауки (GFZ).

По данни на центъра земният трус е бил на дълбочина от 10 километра. Към момента няма потвърдена информация за пострадали хора, материални щети или обявена опасност от цунами.

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Папуа Нова Гвинея се намира в югозападната част на Тихия океан, в район с висока сеизмична активност. Страната е част от т.нар. Тихоокеански огнен пръстен - обширна зона, в която се регистрират чести земетресения и вулканични изригвания заради движението и взаимодействието на тектоничните плочи.

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Защо земетресенията са чести в региона

Папуа Нова Гвинея е разположена в сложна зона на взаимодействие между няколко тектонични плочи. Движението им води до натрупване на напрежение в земната кора, което периодично се освобождава под формата на земетресения.

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Трус с магнитуд около 5,8 може да бъде усетен силно в близост до епицентъра, особено когато е плитък. Дали ще причини значителни щети обаче зависи от разстоянието до населените места, характеристиките на почвата и устойчивостта на сградите.

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През последните години страната е преживявала и по-силни земетресения, довели до разрушения и жертви. Поради географското си положение Папуа Нова Гвинея е сред държавите в света, изложени на значителен сеизмичен риск.