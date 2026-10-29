Военно-апелативният съд решава за мярката на служителя на НСО, блъснал Соня Колтуклиева

В оенно-апелативният съд в София решава днес дали да потвърди решението на първата инстанция да остави без мярка за неотклонение служителя на Националната служба за охрана (НСО) Мартин Варадинов, обвинен, че е блъснал Соня Колтуклиева на земята.

Съдът отказа да остави в ареста служителя на НСО Мартин Варадинов след инцидента със Соня Колтуклиева

Според прокуратурата с действията си Варадинов е причинил средна телесна повреда на журналистката.

Първата инстанция не откри доказателства, че служителят е ударил Колтуклиева. Според магистратите на записите от охранителните камери се вижда единствено избутване. Съдът прие също, че няма опасност Варадинов да се укрие или да извърши друго престъпление, поради което не намери основания за налагане на мярка за неотклонение.

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Инцидентът стана на 22 октомври пред централата на „Прогресивна България“ в София. Соня Колтуклиева се опита да зададе въпрос на председателя на Народното събрание Михаела Доцова, която вече се намираше в служебния автомобил на НСО. Журналистката отвори вратата на колата, след което служител на охраната я изблъска и тя падна на тротоара.

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След случилото се Колтуклиева потърси медицинска помощ. Според съдебномедицинската експертиза тя е получила фрактура в областта на лявата раменна кост, довела до трайно затруднение в движението на левия горен крайник за повече от 30 дни. Увреждането е квалифицирано като средна телесна повреда.

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На 23 октомври прокуратурата поиска Мартин Варадинов да бъде задържан за постоянно в ареста. Софийският военен съд обаче остави искането без уважение и го освободи без мярка за неотклонение. Защитата заяви, че служителят е действал в рамките на правомощията си, за да защити охраняваното лице. Определението на първата инстанция подлежи на обжалване и протест пред Военно-апелативния съд.