Шофьор загина при челен удар с камион край Хасково

Ш офьор на лек автомобил на 68-годишна възраст загина при челен удар с камион на пътя Хасково - Пловдив до димитровградското село Горски извор. Инцидентът стана днес около 15:00 часа, съобщиха пред БТА от сектор "Пътна полиция" при Областната дирекция на МВР в Хасково.

По първоначални данни колата е навлязла в насрещното платно на прав участък от пътя и се ударила в товарния автомобил.

Източник: БТА

Аутопсията ще установява дали не се касае и за медицински проблем, който е предизвикал промяната на посоката на движението на лекия автомобил, тъй като при първоначалния оглед липсва спирачен път, поясниха от "Пътна полиция".

Заради катастрофата трафикът по шосе Е-80, което в този участък е в ремонт, е пренасочен през димитровградското село Каснаково.