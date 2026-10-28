Свят

Болсонаро се обяви за законния президент на Бразилия

По-рано днес самолетът му е кацнал в Маями, в щата Флорида, в САЩ

Николай Киров Николай Киров

28 октомври 2026, 22:59
Болсонаро се обяви за законния президент на Бразилия
Източник: AP/БТА

Б разилският сенатор Флавио Болсонаро заяви днес, без да предостави доказателства, че е законно избраният президент на страната си, въпреки поражението си на изборите в неделя от действащия президент Луиз Инасио Лула да Силва, предаде "Ройтерс". 

Болсонаро заяви, че е напуснал страната, за да избегне "политизирането на правосъдната система в Бразилия".

По-рано днес самолетът му е кацнал в Маями, в щата Флорида, в САЩ.

Флавио Болсонаро избяга в САЩ след загубата на изборите в Бразилия

Кадри на АФП показват как Болсонаро слиза от частен самолет заедно с членове на семейството си, след като вратата на машината се отваря.

В неделя досегашният бразилски президент Луиз Инасио Лула да Силва бе преизбран с 52% от гласовете на балотажа.

Болсонаро обяви, че ще поиска анулиране на резултатите заради предполагаеми нарушения, но Либералната партия, която издигна кандидатурата му, вече призна преизбирането на Лула.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в понеделник пред журналисти, без да представи доказателства, че президентските избори в Бразилия изглеждат "съмнителни".

Вчера съдия от Върховния съд на Бразилия разпореди да започне разследване за евентуално чуждестранно финансиране на предизборната кампания на Болсонаро, предаде "Франс прес". 

След изборната загуба: Искат паспортите на Флавио Болсонаро

Самият Болсонаро заяви, че федералната полиция е поискала паспортите му след посещение при баща му, бившия президент на Бразилия Жаир, който е в затвора. Той първоначално каза, че ще ги предаде, но после стана ясно, че не го е направил. А на следващия ден Държавният департамент на САЩ обяви, че ще даде виза на Флавио Болсонаро.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА    
Флавио Болсонаро Луиз Инасио Лула да Силва Бразилия
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