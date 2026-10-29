Мъж загина при челен сблъсък между кола и камион край Хасково

М ъж загина при катастрофа на пътя между Хасково и Пловдив. Инцидентът е станал в участъка между селата Горски извор и Клокотница.

Тежка катастрофа с жертви и ранени на пътя Хасково – Кърджали

Лек автомобил и камион са се сблъскали челно. Вследствие на удара и двете превозни средства са излезли от пътя. Водачът на колата е загинал на място.

Заради произшествието движението по пътя Хасково - Пловдив е било временно преустановено. Автомобилите, пътуващи от Хасково, са били отклонявани след Клокотница през село Каснаково.

На мястото са изпратени екипи на пътната полиция. Причините за катастрофата се изясняват.