Грипната вълна се разраства: Добрич също обмисля онлайн обучение за учениците

Щабът решава дали да въведе нови мерки от понеделник

15 януари 2026, 12:39
Зов за помощ: Малката Бела се бори да проходи отново след сърдечен арест
След кражба в София: Арестуваха двама многократно осъждани
АПС с първа реакция за третия мандат
Временен контрол върху цените при еврото: Какво предвижда законопроектът
Президентът обяви на кого и кога ще връчи третия мандат
Напрежение в Асеновград: Хиляди без вода трети ден заради спукан водопровод, върху който е построена къща
Божанов: Въвеждането на скенери в Изборния кодекс крие много рискове
Киселова: БСП ще оттегли предложението за активна регистрация на граждани, негласували на предишни избори

Г рипната вълна, която тръгна от Североизточна България, постепенно предприема нови ходове и в други региони.

Ден след като първите мерки срещу грипа влязоха в сила за цялата Варненска област, в четвъртък се събира и щабът, който следи ситуацията в Добрич и региона. Ако заболеваемостта е стигнала епидемични нива, се очаква от понеделник и там учениците да преминат към онлайн обучение, а заедно с това и контролът в болниците да се затегне.

Пред кабинетите на общопрактикуващите лекари в Добрич опашките за момента не са дълги.

„Като че ли не е върхово, както предишни години масово – видяхте, че пред кабинета нямаше пациенти“, коментира д-р Стелиян Щерев, председател на регионалната колегия на ОПЛ – Добрич.

Въпреки това броят на заболелите расте и здравните експерти в региона се събират още днес, за да решат дали е време да се предприемат мерки срещу размаха на грипа на местно ниво.

„Вчера разговарях със служител на РЗИ – и е достигнато някакво високо ниво. По-рядко и с по-малко симптоми са възрастните над 18 години, най-много са болните в ученическа възраст“, обясни д-р Щерев.

Отново на североизток, в Силистра, също следят дали заболеваемостта сред деца и тийнейджъри се разраства през броя на отсъстващите от училище. Тенденцията от първата учебна седмица на 2026 г. се повтаря и през втората.

„Седмицата започва с по-ниска заболеваемост и всеки ден се покачва с процент и половина до края на седмицата. След това се успокоява през уикенда и започва отначало същата тенденция“, посочи Габриела Миткова от РУО-Силистра.

Данните, събрани от всички училища в областта, показват, че отсъстват 13,5% от децата.

„Само в Тутракан се забелязва, че и четирите общински училища имат висока заболеваемост – между 15 и 36%. Във всички останали общини училищата са много различни едно от друго“, допълни Габриела Миткова.

Че статистиката извежда на преден план случаите на грип сред децата и подрастващите е видимо, обясни пред NOVA главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев.

„За децата най-често търсим лекарска помощ, затова е така“, категоричен бе той.

Доц. Кунчев съобщи още, че вече се обмисля от 2027-а година безплатни ваксини да бъдат осигурени и за най-малките.

Източник: NOVA    
грип епидемия добрич мерки
АПС с първа реакция за третия мандат

Тайната дъщеря на Фреди Меркюри почина след битка с рака

Президентът обяви на кого и кога ще връчи третия мандат

Котаракът Лари от "Даунинг стрийт" предизвика хаос на срещата на полския президент Карол Навроцки със Стармър

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Подготовка на котката за кастрация - кога трябва се спре приемът на вода и храна

15.01: Първа сред първите - България признава независимостта на Македония
15.01: Първа сред първите - България признава независимостта на Македония

Преди 6 часа
<p>Днес внимавайте с непознатите и вижте кой празнува имен ден</p>
Днес внимавайте с непознатите и вижте кой празнува имен ден

Преди 5 часа
Слънчево ще е в четвъртък, но идват ледени дни
Слънчево ще е в четвъртък, но идват ледени дни

Преди 6 часа
Наистина ли посещението на сауна прави кожата ви по-здрава
Наистина ли посещението на сауна прави кожата ви по-здрава

Преди 5 часа

Снимката е илюстративна

Свят Преди 19 минути

<p>Тези зодии ще накарат всички да ревнуват</p>

Тези зодии ще накарат всички да ревнуват

Любопитно Преди 20 минути

Техните постижения, харизма и вътрешна сила няма да останат незабелязани и дори могат да предизвикат завист

Отварят още две ски зони в Рила

Любопитно Преди 1 час

Мальовица и пистата „Трещеник“ край Якоруда посрещат любителите на зимните спортове

Кой е Ерфан Солтани - иранeцът изправен пред екзекуция?

Свят Преди 1 час

Базираната в САЩ "Информационна агенция за активисти за човешки права" (HRANA) заяви, че досега е потвърдила убийството на 2417 протестиращи, както и 12 деца и 10 цивилни, които не са участвали в протестите

Модна къща шпионирала клиентите си, за да провери дали са достатъчно „престижни“

Любопитно Преди 1 час

Една от най-желаните чанти в света – Birkin очевидно не е достъпна за всеки, а Hermès, според информацията, прилага крайни мерки, за да гарантира, че само „подходящи“ клиенти могат да се сдобият с нея

Ариана Гранде: Мак Милър ме насърчи да бъда себе си

Любопитно Преди 1 час

„Никога не съм говорила за това, но всъщност Малкълм, когото може би познавате като Мак, ме насърчи да бъда себе си“, сподели Гранде

ГЕРБ-СДС внесе в НС законопроект за закриване на КПК

България Преди 1 час

Документът предвижда преразпределение на функциите ѝ към Сметната палата и ГДБОП

Блейк Лайвли наричала пентхауса си в Ню Йорк „Бъкингамския дворец“

Любопитно Преди 1 час

Пентхаусът на Лайвли се превърна в тема на разговор в продължаващия правен спор между нея и Джъстин Балдони

Иран твърди, че Ерфан Солтани не е осъден на смърт

Свят Преди 1 час

26-годишният мъж бе арестуван на 10 януари по време на протестите срещу режима

Ще приключи ли войната в Украйна през настоящата година

Свят Преди 2 часа

Повечето експерти са на мнение, че няма как да се прогнозира кога ще бъде сключено мирно споразумение между Москва и Киев

Арестуваха мъж, заплашил да отреже гърлото на жената, с която живее

България Преди 2 часа

Обвиняемият ударил жертвата и хвърлил стол по нея

Тръмп не се нуждае от Гренландия, за да изгради "Златния купол"

Свят Преди 2 часа

Голямата част от характерния за президента отбранителен щит дори не е предназначена да бъде базирана на сушата

.

Свят Преди 2 часа

Зловещото предупреждение беше излъчено по иранската държавна телевизия

Спешен медицински случай на МКС: НАСА евакуира успешно четирима астронавти

Свят Преди 2 часа

Четиримата астронавти вече се приводниха на Земята, след като престоят им в космоса беше съкратен с един месец

Grok вече няма да генерира провокативни снимки на възрастни и деца

Свят Преди 2 часа

„Въведохме технологични мерки, за да предотвратим възможността акаунтът на Grok да позволява редактиране на изображения на реални хора в разкриващи дрехи като бикини“, написа X чрез акаунта на своя екип по безопасност

Huawei FreeClip 2 съчетават комфорт и аудио качество

Любопитно Преди 2 часа

Слушането на музика може да бъде едновременно удобно, стилно и интуитивно

