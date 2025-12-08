Свят

4 смъртоносни инфекции, които заплашват човечеството през 2026 г.: От птичи грип до „Болест Х"

Експертите очертаха основните заплахи за здравето на планетата през предстоящата година

8 декември 2025
П рез 2026 г. светът е изправен пред нови заплахи за здравето на човечеството. От птичи грип, преминаващ видовите бариери, през супербактерии, устойчиви на антибиотици, до лекарствено-устойчива туберкулоза и вирус Нипа – опасностите стават все по-реални и потенциално смъртоносни. Учените предупреждават, че глобализацията, урбанизацията и климатичните промени увеличават риска от нови епидемии, а подготовката за тях става жизненоважна за оцеляването на милиони хора.

(Видеото е архивно: Има ли риск от епидемия от птичия грип)

Птичи грип
Щамът H5N1 предизвиква особена тревога сред епидемиолозите. През 2024–2025 г. вирусът успя да преодолее видовите бариери. Сега заразява не само птици, но и крави, овце, лисици, котки и други животни.

Хората могат да се заразят след тесен контакт с инфектирани животни. Според данни на Центровете за контрол на заболяванията в САЩ (CDC), от 2024 г. са регистрирани 71 случая на заразяване при хора и два смъртни случая.

Опасността на H5N1 се крие в високата смъртност. Според Световната здравна организация (СЗО), тя може да достигне 50% и повече, което означава, че половината заразени умират. Експертите обаче уточняват, че тези данни се отнасят само до регистрираните случаи. При леко протичане на заболяването човек може да не потърси медицинска помощ. Канадско изследване, публикувано в списание Epidemiology & Community Health, показва, че реалната смъртност на H5N1 е между 14–33%, което също е значително.

Поради способността на вируса да преодолява видовите бариери, съществува риск той да започне да се предава между хора, което може да доведе до пандемия, по-опасна от COVID-19.

Бактерии, устойчиви на антибиотици
Според нов доклад на СЗО (2025) една от шест бактериални инфекции по света вече е устойчива на стандартни антибиотици, а делът на устойчивите инфекции расте с 5–15% годишно. Най-тревожно е положението при най-разпространените причинители – E. coli, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter и Salmonella, които причиняват инфекции на пикочните пътища, пневмония и сепсис.

Главната опасност е, че все повече щамове стават нечувствителни дори към антибиотици от последна линия. Например над 40% от щамовете E. coli и 55% от Klebsiella са устойчиви на цефалоспорини от трето поколение – основни лекарства. Устойчивостта към карбапенеми, използвани при тежки инфекции, нараства бързо.

За пациентите това означава, че обикновена инфекция на пикочните пътища, рана или пневмония може да се превърне в потенциално смъртоносна.

Лекарствено-устойчива туберкулоза
Мутантите на Mycobacterium tuberculosis стават все по-малко чувствителни към стандартните антибиотици, особено при туберкулоза с множествена и широка лекарствена устойчивост.

Лечението изисква дълги курсове скъпи и токсични лекарства, често с необходимост от хоспитализация и изолация, с по-нисък процент на успех.

Според СЗО, годишно от туберкулоза умират над 1,25 милиона души. Най-често резистентни форми се срещат в страните от Централна Азия, Русия, Украйна и Беларус.

Вирус Нипа – кандидат за „Болест Х“
През 2018 г. СЗО въведе термина „Болест Х“ за патоген, който може да предизвика епидемия или пандемия. Един такъв е вирусът Нипа, който предизвиква енцефалит или тежки респираторни заболявания.

Смъртността при Нипа е между 40–75%. Повечето случаи са след контакт с прилепи или заразени свине.

Нипа остава вирус с пандемичен потенциал. Като РНК вирус, той може бързо да мутира, а теоретично може да се появи вариант, който се предава между хора. Увеличените контакти между хора и дивата природа, изсичането на гори и климатичните промени увеличават вероятността за пандемичен сценарий.

Обобщение
Опасните инфекции продължават да се развиват, като през 2026 г. заплахите идват както от вируси, така и от бактерии. Птичи грип H5N1 демонстрира способност да преодолява видовите бариери и има висока смъртност. Супербактериите стават устойчиви дори на лекарства от последна линия, което превръща обикновените инфекции в потенциално смъртоносни. Лекарствено-устойчива туберкулоза и вирус Нипах допълват този тревожен списък.

Рисковете нарастват не само заради самите патогени, но и заради глобални процеси – урбанизация, близък контакт с дивата природа, неконтролирана употреба на антибиотици и принудителна миграция на хора.

Източник: Рамблер    
Птичи грип H5N1 Антибиотична резистентност Супербактерии Лекарствено-устойчива туберкулоза Вирус Нипа Болест Х Епидемии Глобални здравни заплахи Пандемия
