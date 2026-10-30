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Големият ден е тук: Никола Цолов прави исторически дебют във Формула 1

19-годишният български пилот Никола Цолов прави исторически дебют във Формула 1 тази вечер, като ще вземе участие в първата свободна тренировка за Гран при на Мексико с болида на „Рейсинг Булс“, заменяйки Лиъм Лоусън

30 октомври 2026, 13:21
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Б ългарският пилот Никола Цолов ще направи днес официалния си дебют в най-комерсиалното състезание в автомобилизма - Формула 1. 19-годишният "Български лъв" ще се качи в болида VCARB 03 на "Рейсинг Булс" за първата свободна тренировка от уикенда в Мексико, 19-и старт за сезона.

Цолов ще заеме мястото на новозеландеца Лиъм Лоусън, а тренировката започва в 20:30 часа българско време тази вечер.

 „Това е момент, който съм чакал много дълго време. Мисля, че след теста ни стана ясно, че съм готов да карам първа свободна тренировка”, сподели българският пилот Никола Цолов, съобщи NOVA.

В рамките на 60-минутната сесия на пистата „Ерманос Родригес” 19-годишният българин ще кара болида на „Рейсинг Булс”, заменяйки титулярния пилот Лиъм Лоусън. Българинът вече има натрупан ценен опит и километри с болид от Формула 1 по време на тестове на италианската писта „Имола”. Участието му в тренировката в Мексико Сити се очертава като традиционен ритуал за посвещаване на младите таланти на „Ред Бул”, през който преди това преминаха състезатели като Исак Хаджар, Лиъм Лоусън и Арвид Линдблад, предава gong.bg.

„Дойде този момент, радвам се, че съм тук и се надявам вие да се насладите толкова, колкото и аз”, допълни Цолов. Сесията с негово участие ще се излъчва на живо в ефира на Diema Sport 3.

 

През този сезон Цолов се представя повече от убедително във Формула 2, където за момента заема второ място в класирането при пилотите при два оставащи старта до края на сезона.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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По-рано през годината Цолов проведе успешни тестове с по-стар болид (програма TPC) и вече има официален лиценз, който му дава правото да участва в свободни тренировки във Формула 1.

Източник: Фокус    
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