Последната роля: Сър Патрик Стюърт ще се появи на екран след смъртта си

С ър Патрик Стюарт почина на 86-годишна възраст, оставяйки след себе си невероятно актьорско наследство, обхващащо емблематични филми като поредицата „Х-Мен“ и вселената на „Стар Трек“.

Почина легендарният актьор Патрик Стюарт

Британската икона напусна този свят на 28 октомври след борба с болестта на Алцхаймер и деменция с телца на Леви – едва два месеца преди да се завърне в коронната си роля на Чарлз Ксавие / Професор Екс в предстоящата продукция на Marvel „Отмъстителите: Страшният съд“, пише HELLO!

Patrick Stewart to feature posthumously in film after his death https://t.co/mZbGOtzZDA https://t.co/oN3fk9V77b — bulletinindy (@bulletinindy) October 30, 2026

Стюарт изиграва известния герой още в оригиналния „Х-Мен“ от 2000 г., си партнира дългогодишния си приятел сър Иън Маккелън, който се превъплъщава в Магнито (Ерик Леншер). Лентата „Отмъстителите: Страшният съд“, чиято премиера е насрочена за 18 декември, ще отбележи последната му поява на екран, както и официалното навлизане на героите от „Х-Мен“ в кинематографичната вселена на Marvel, което прави филма дългоочаквано събитие за феновете.

През последните 26 години актьорът е влизал в образа в редица продукции, включително „Х-Мен 2“, „Х-Мен: Последният сблъсък“, „Х-Мен началото: Върколак“, „Върколакът“, „Х-Мен: Дни на отминалото бъдеще“ и „Логан“.

Patrick Stewart’s last movie Avengers Doomsday to be released in weeks https://t.co/wXy2GTxjWO — The Sun (@TheSun) October 30, 2026

Почит към творчеството и човечността на актьора

След новината за смъртта му множество звезди и екипът на Marvel изразиха дълбоката си скръб.

„Всички в Marvel Studios сме дълбоко натъжени от кончината на сър Патрик Стюарт“, написаха от студиото в социалната мрежа X. „Сър Патрик вдъхна живот на професор Чарлз Ксавие с изключителна грация, интелигентност и човечност, определяйки героя за поколения фенове – от „Х-Мен“ до „Логан“ и „Отмъстителите: Страшният съд“, добавят те.

От студиото допълват: „Той беше уникален талант, щедър колега и истински джентълмен. Сърцата ни са със съпругата му Съни, неговите деца, приятели и безбройни фенове по целия свят, чиито животи докосна със своето изкуство“.

Режисьорите на „Отмъстителите: Страшният съд“ Джо и Антъни Русо също отдадоха почит на актьора в социалните мрежи: „Имахме късмета да работим с някои от идолите от детството си, а сър Патрик Стюарт винаги ще бъде един от тях. Легендарен актьор с неповторимо присъствие и несравнима почтеност. Благодаря ви, че ни забавлявахте, сър, и че ни научихте на човечност – както на екрана, така и извън него.“

Sir Patrick Stewart’s final acting role will be as Professor X in ‘AVENGERS: DOOMSDAY.’ https://t.co/7E8lwvVHtM — Avengers Updates (@AvengersUpdated) October 29, 2026

Хю Джакман, който си партнира с него като Върколака в поредицата „Х-Мен“, сподели архивни кадри зад кулисите в Instagram с думите: „Днес загубихме един от великите на сцената и екрана. И, в моите очи, страхотен приятел и човек. Научих толкова много от него. Ще ми липсваш, Патрик Стюарт, през всичките ми дни“.

Фамке Янсен, изиграла Джийн Грей в пет от филмите за мутантите, посочи в свое изявление, че той е истинска „легенда“: „Имах удоволствието и честта да работя с него в продължение на десетилетия – първо като Джазмин срещу него като капитан Пикард в „Стар Трек: Следващото поколение“, а след това и като Джийн Грей до неговия Професор Х. Ще ни липсваш, Патрик, но никога няма да бъдеш забравен.“

Малко преди смъртта си Патрик сподели пред TV Insider, че няма намерение да се пенсионира и се надява да работи до края на дните си. „Както всеки актьор на моята възраст ще ви каже, с напредването на годините предложенията намаляват. Въпреки това продължавам да получавам интересни роли и обичам предизвикателствата на снимачната площадка“, каза тогава той.

„Не мога да си представя някога официално да се „пенсионирам“. Винаги и завинаги ще бъда актьор“, каза той.