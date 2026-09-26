България

„Давай, Никола!“: Цолов с невероятен обрат в Баку и нов подиум

Българският пилот потегли 11-и и стигна до подиума в състезанието за Голямата награда на Азербайджан

26 септември 2026, 14:07
Никола Цолов
Никола Цолов   
Източник: БТА
  • Никола Цолов завърши втори в Гран при на Азербайджан във Формула 2, след като стартира 11-и заради наказание от три позиции.
  • Победата взе основният му съперник за титлата Рафаел Камара, който запази лидерството; разликата между двамата е 7 точки.
  • Кметът на София Васил Терзиев поздрави Цолов за силното представяне, а Столичната община излъчи състезанията му на голям екран до паметника на Васил Левски.

След трудния уикенд в Мадрид Никола Цолов показа характер и се върна там, където му е мястото – на върха, написа кметът на София Васил Терзиев във Фейсбук по повод второто място на българския пилот във Формула 2 в Баку.

Днес бяхме заедно с феновете в София и стискахме палци до последната обиколка. А Никола Цолов направи нещо страхотно – тръгна 11-и и завърши втори в Баку, добави кметът Терзиев. Той определи представянето на Цолов като подиум в толкова важен момент от сезона и отбеляза, че има само седем точки разлика в битката за титлата. "Давай, Никола! Ние сме с теб!", написа още Терзиев. 

Никола Цолов направи едно от най-силните състезания в кариерата си и завърши на второ място за Голямата награда на Азербайджан във Формула 2, а неговият основен съперник за титлата Рафаел Камара спечели без изпреварвания и остана начело на подреждането при пилотите.

Българският пилот от Кампос Рейсинг потегли 11-и, след като в събота бе наказан с три позиции заради грешка в питлейна.

Състезанието в Баку по традиция беше супер хаотично. До извършването на всички първи спирания имаше поредица от жълти флагове, а бързият стоп на Цолов го изведе до шеста позиция, след което той изпревари светкавично Лорънс ван Хьопен за петото място. Лидерът на пистата Алекс Дън пък получи наказание от пет секунди и в този момент българинът влизаше под границата. 

Цолов бе категорично най-бързият пилот на пистата в средата на състезанието и записа най-добрата обиколка за 1:55.715 минути в 14-ата, а тази скорост го изстреля на четвърто място зад Мартиниус Стеншорн, Рафаел Камара и лидера Дън. Българският пилот на Кампос изпревари Стеншорн на стартовата права на 22-та обиколка, поставяйки отново най-добро време, а разликата му с Камара в този момент бе малко над две секунди. 

Цолов се залепи зад Камара в края на състезанието, но времето не достигна за изпреварване и българинът завърши зад бразилеца на второто място. Състезателят на Инвикта води в подреждането с 207 точки и седем повече от Цолов, който добави една точка с най-добрата обиколка в надпреварата. 

Източник: БТА, Ивайло Георгиев    
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