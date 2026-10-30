България

Шишков: Започваме проектирането на 1300 км магистрали и скоростни пътища

Ще се работи и по 40 ВиК обекта, а сред приоритетите са магистралите „Русе - Маказа“, „Черно море“ и „Рила“, както и скоростният път Монтана - София

30 октомври 2026, 11:38
Шишков: Започваме проектирането на 1300 км магистрали и скоростни пътища
Източник: БГНЕС

М инистърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков представя приоритетите на регионалното министерство в бюджета за 2027 г. На пресконференция той посочи, че това, което се предвижда за 2027 година, са два основни приоритета в регионалното развитие на България.

Той постави сериозен акцент върху проектите за магистрали, които по думите му липсват.

Министърът обяви, че в рамките на тази година трябва да започне проектирането на около 1300 километра магистрали и скоростни трасета, за да се постигне нормална свързаност. 

Другият основен фокус на министерството ще бъде проектирането и строителството на 40 обекта във ВиК сектора. Ресорното министерство е поставило фокус и върху обекти, които са изоставени във времето. Иван Шишков обяви, че това са столичният околовръстен път и пловдивският околовръстен път. По думите му тези околовръстни пътища са в относително начален етап на проектиране.

Той показа карта с трасета на магистралите, които не са проектирани и ще бъдат основен фокус на МРРБ.

  • АМ „Русе – Маказа“

„Първата магистрала е Русе – Маказа, 152 километра. В момента, че единственото, което се случва, е да се строи трасето от Русе до Бяла. Първият лот даже започна строителството в рамките на нашия кабинет“, посочи регионалният министър, цитиран от NOVA.

„Оттук нататък участъците в червено не са проектирани изобщо. Имаме 58 километра, които са в малко по-начален стадий и за тях ще одобрим подробен устройствен план. За останалите 94 километра тепърва ще бъде възложен проект за подробен устройствен план и ОВОС. Нашата амбиция е в рамките на тази година да завършим тази процедура, за да можем да търсим концесионер за тази магистрала“, обясни той, подчертавайки, че това е изключително важно направление.

  • Скоростният път Монтана - София с тунела под Петрохан

Шишков посочи, че в момента скоростният път Монтана – София с тунела под Петрохан се намира на етап процедура за ОВОС и избор на трасе. „Трасето най-вероятно ще бъде около 100 километра. Изключително важен скоростен път, защото той ще свърже Видин със София и Кулата и това е най-пряката връзка. Заложена е 2027 година, нашата амбиция е да го завършим също до отчуждаване и подробен устройствен план, така че да търсим концесионер и там“, каза регионалният министър.

  • АМ „Черно море“

„Участъкът от Бургас до Варна, 116 километра, сте го забелязали в бюджета за 2026 г. Но в момента единственото, което се прави, е процедурата за ОВОС и избор на трасе. Този участък, както и другите участъци, които са от Варна към Дуранкулак и от Бургас към Малко Търново - съответно 90 и 69 километра, трябва да бъдат обединени и да се постигне един общ проект и също да бъде търсено публично-частно партньорство. Тази магистрала трябва да бъде около 275 км. За съжаление, в двата участъка, които споменах, няма процедура за ОВОС и тепърва тя ще започне“, отбеляза министърът.

  • АМ „Рила“

Шишков каза, че започва проектирането и на автомагистрала „Рила“, която е около 107 километра. „Нашата амбиция е в рамките на тази година, може да мине и в рамките на 2028 г., да направим така, че да завършим тези 107 километра. Другата част от Дупница се проектира“, посочи той. В рамките на тази година МРРБ ще поиска одобрен подробен устройствен план за 67-километровия участък от магистралата между Дупница и Гюешево.

  • АМ „Струма“

„Връщаме се на АМ „Струма“, защото я строим повече от 10 години. Тя е малко по-напреднала от „Хемус“, но повече от десет години градим тази магистрала, която се превръща всяко лято в кошмар за българските граждани“, каза Шишков и добави, че все още няма проекти за АМ „Струма“.

„Ще довършим проектирането на АМ „Струма“ през частта, която е извън Кресненското дефиле, между Симитли и Кресна, заедно с пътния възел, който е за Банско. Това са около 28 км“, посочи министърът.

Източник: NOVA    
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