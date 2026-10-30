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Забравеният първи съпруг на Деми Мур: Кой е мъжът, на когото тя дължи известната си фамилия

Преди браковете с Брус Уилис и Аштън Къчър, Деми Мур се омъжва едва 18-годишна за рок музиканта Фреди Мур. Научете повече за романса им, музикалната му кариера, борбата му с коварна болест и защо актрисата запазва неговата фамилия и до днес

Стела Христова Стела Христова

30 октомври 2026, 13:55
Забравеният първи съпруг на Деми Мур: Кой е мъжът, на когото тя дължи известната си фамилия
Фреди и Деми Мур   
Източник: Getty

Д еми Мур е преминала през няколко емблематични за Холивуд брака, които с години пълнеха кориците на таблоидите - включително нашумялата ѝ връзка с Брус Уилис и широко обсъжданият ѝ брак с Аштън Къчър заради голямата разлика във възрастта им. Преди всичко това обаче тя е била омъжена за музикант, който ѝ дава емблематичната фамилия, с която актрисата е известна и до днес, пише HELLO!

  • Кой е Фреди Мур?

Деми Мур се омъжва за 30-годишния музикант Фреди Мур на 8 февруари 1980 г., когато е едва 18-годишна.

Тя приема неговото фамилно име за свой сценичен псевдоним и продължава да се изявява като Деми Мур и до днес, въпреки че двамата се разделят през 1983 г., а разводът им е официално финализиран през 1985 г.

  • Музикална кариера

Фреди Мур започва своя път на сцената през 60-те години като вокалист и автор на песни за групата Skogie and the Flaming Pachucos. След като се премества в Лос Анджелис през 1976 г., той става фронтмен на рок състава The Kats.

Впоследствие свири в групи като The Dates, BOY и The Kat Club!. С последната формация той издава албуми като House Combinations, Source Mississippi и Los Angelesnos.

  • Животът след Деми

Фреди открива отново любовта през 2005 г., когато се жени за Рене Шайер. Освен с работата си в музикалната индустрия, той става известен и като съавтор на мемоарната книга „Не е слух: Рокендрол пътешествие през живота и Алцхаймер“ (It's Not a Rumour: A Rock and Roll Journey Through Life and Alzheimer’s).

Музикантът е диагностициран с болестта на Алцхаймер около 60-ата си годишнина и губи битката с заболяването на 25 август 2022 г. на 72-годишна възраст.

  • Браковете на Деми Мур в Холивуд

След раздялата си с Фреди, Деми се омъжва още два пъти. През 1987 г. тя минава под венчило със звездата от „Умирай трудно“ Брус Уилис, от когото има три дъщери. Двамата се разделят през 2000 г., но поддържат изключително близки и топли отношения и до днес.

През 2005 г. Деми сключва брак с актьора Аштън Къчър, с когото остават заедно до 2013 г.

  • Последните връзки на актрисата

За последно бе потвърдено, че Деми Мур има връзка със топ готвача Даниел Хъм през 2022 г., но двамата се разделиха на следващата година.

Днес актрисата е фокусирана върху това да се наслаждава на необвързания си живот, да подкрепя бившия си съпруг Брус Уилис в неговата борба с тежката диагноза и да бъде отдадена майка на трите си дъщери.

Редактор: Стела Христова
Деми Мур Фреди Мур Брус Уилис Аштън Къчър Холивуд Бракове Актриса Музикант Алцхаймер
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