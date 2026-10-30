Забравеният първи съпруг на Деми Мур: Кой е мъжът, на когото тя дължи известната си фамилия

Д еми Мур е преминала през няколко емблематични за Холивуд брака, които с години пълнеха кориците на таблоидите - включително нашумялата ѝ връзка с Брус Уилис и широко обсъжданият ѝ брак с Аштън Къчър заради голямата разлика във възрастта им. Преди всичко това обаче тя е била омъжена за музикант, който ѝ дава емблематичната фамилия, с която актрисата е известна и до днес, пише HELLO!
- Кой е Фреди Мур?
Деми Мур се омъжва за 30-годишния музикант Фреди Мур на 8 февруари 1980 г., когато е едва 18-годишна.
Тя приема неговото фамилно име за свой сценичен псевдоним и продължава да се изявява като Деми Мур и до днес, въпреки че двамата се разделят през 1983 г., а разводът им е официално финализиран през 1985 г.
Demi Moore 'sabotaged' first marriage to Freddy Moore by cheating night before wedding https://t.co/uyjY95DYjr https://t.co/RMdARoRmoh— The Mirror (@DailyMirror) September 25, 2019
- Музикална кариера
Фреди Мур започва своя път на сцената през 60-те години като вокалист и автор на песни за групата Skogie and the Flaming Pachucos. След като се премества в Лос Анджелис през 1976 г., той става фронтмен на рок състава The Kats.
Впоследствие свири в групи като The Dates, BOY и The Kat Club!. С последната формация той издава албуми като House Combinations, Source Mississippi и Los Angelesnos.
- Животът след Деми
Фреди открива отново любовта през 2005 г., когато се жени за Рене Шайер. Освен с работата си в музикалната индустрия, той става известен и като съавтор на мемоарната книга „Не е слух: Рокендрол пътешествие през живота и Алцхаймер“ (It's Not a Rumour: A Rock and Roll Journey Through Life and Alzheimer’s).
Музикантът е диагностициран с болестта на Алцхаймер около 60-ата си годишнина и губи битката с заболяването на 25 август 2022 г. на 72-годишна възраст.
On February 8, 1981, at the age of 18, Demi Moore married singer Freddy Moore, then 30 and recently divorced from his first wife, Lucy. Before their marriage, Demi had already begun using Freddy's surname as her stage name. The pair separated in 1983 https://t.co/KGfYC5UqXd— Back To The 80s (@back21980s) July 7, 2025
- Браковете на Деми Мур в Холивуд
След раздялата си с Фреди, Деми се омъжва още два пъти. През 1987 г. тя минава под венчило със звездата от „Умирай трудно“ Брус Уилис, от когото има три дъщери. Двамата се разделят през 2000 г., но поддържат изключително близки и топли отношения и до днес.
През 2005 г. Деми сключва брак с актьора Аштън Къчър, с когото остават заедно до 2013 г.
- Последните връзки на актрисата
За последно бе потвърдено, че Деми Мур има връзка със топ готвача Даниел Хъм през 2022 г., но двамата се разделиха на следващата година.
Днес актрисата е фокусирана върху това да се наслаждава на необвързания си живот, да подкрепя бившия си съпруг Брус Уилис в неговата борба с тежката диагноза и да бъде отдадена майка на трите си дъщери.