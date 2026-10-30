България

Какво се знае за дроновете, поразили кораб край Калиакра

Според Стайко Топалов безпилотните апарати са модифицирана версия на „Мурена-300С“. Той предупреди, че устройствата могат да носят между 200 и 300 кг взрив

Василена Василева Василена Василева

30 октомври 2026, 09:37
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Д роновете, които поразиха кораб на около 16 мили от нос Калиакра, вероятно са руски и представляват модифицирана версия на по-стар модел. Това заяви президентът на Международната асоциация за борба с дроновете Стайко Топалов в ефира на NOVA.

По думите му направената от неговия екип експертиза, сравнена с мненията на други специалисти, сочи с 99% вероятност, че безпилотните апарати са руски.

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„Дроновете, които поразиха кораб на 16 мили от нос Калиакра, според нашата експертиза са стари, модифицирани и всички данни водят до много прецизна руска технология. Руснаците са започнали да работят много добре конструктивно“, посочи Топалов.

Той обясни, че става дума за нова версия на дрона „Мурена-300С“, която се различава от по-стария модел, показван в интернет.

„Личи си, че е изработена много прецизно. Най-вероятно дронът се управлява чрез сателитна комуникация. Подобрена е и хидродинамиката му. Най-вероятно към момента се управлява с джойстик“, каза експертът.

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  • Защо дронът се е приближил до кораба

Топалов коментира и разпространените кадри от атаката. Според него движението на безпилотния апарат може да показва, че операторът е искал екипажът да го забележи преди удара.

„Виждаме на кадрите, че дронът се приближава. Най-вероятно операторът иска да предупреди хората. Все пак знаят, че с тези устройства убиват хора. Освен това се вижда, че той захожда, прави една маневра и тогава се врязва в кораба. Това е много интересно - умишлено иска да бъде забелязан достатъчно рано“, смята той.

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Експертът заяви, че подобни дронове могат да бъдат заглушавани, ако използват GPS сигнал. По думите му съществуват различни методи за въздействие върху тях, включително чрез физическото им унищожаване.

„Най-добрият вариант е тези системи да бъдат откривани отдалеч и унищожавани незабавно“, подчерта Топалов.

Той посочи, че безпилотните апарати се движат със скорост между 50 и 70 км/ч и могат да носят между 200 и 300 килограма взрив.

  • Има ли риск видеото от атаката да е манипулирано

Топалов изрази съмнения относно автентичността на разпространените кадри от инцидента. Според него съвременните технологии позволяват сравнително лесно създаването на фалшиви видеозаписи.

„Вече и децата могат да направят подобни видеа. Трябва да имаме предвид, че се виждат доста детайли от палубата. Това дава основание да смятаме, че видеото е достоверно, но може и да е манипулирано“, заяви той.

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В заключение експертът предупреди, че България може да няма достатъчно възможности да предотврати подобна атака.

„Аз мисля, че нямаме способности да предотвратим такъв случай. Нека политиците спрат да успокояват хората и да им дават лъжливи уверения и фалшиви надежди. Би станал много страшен инцидент. Ако има 200 килограма взрив, половин пристанище ще изчезне“, каза Топалов.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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