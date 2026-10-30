България и Канада обсъждат създаването на училище за авиационна подготовка у нас

М инистърът на отбраната Димитър Стоянов и новоназначеният посланик на Канада Кевин Рекс обсъдиха създаването на авиационно учебно заведение у нас. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

Димитър Стоянов: Няма да има мобилизация, очакваме партньорска авиация от НАТО

Идеята е на канадската страна и предвижда център за подготовка на пилоти, включително за нуждите на Военновъздушните сили. Стоянов заяви, че МО подкрепя проекта. По думите му в армията има добре подготвени пилоти, които биха могли да помагат в обучението.

Според министъра инициативата ще открие нови възможности за авиационната подготовка и ще задълбочи сътрудничеството с канадската отбранителна индустрия.

Димитър Стоянов: Поискахме от НАТО бойна авиация, ракети и антидрон системи заради атаките в Черно море

„Страйкър“ и център за поддръжка

Стоянов напомни, че придобиването на бойните машини „Страйкър“ е третият по големина проект за модернизация на армията. „За нас е изключително важно да се ускорят доставките на новата техника“, подчерта той.

Министърът повдигна и въпроса за център за поддръжка на „Страйкър“ в България. „Имаме експертен и технически потенциал да обслужваме този тип техника - както машините за Българската армия, така и тези, които вече са на въоръжение в други държави от региона“, заяви той.

Димитър Стоянов обвини ЕП в политическа атака срещу правителството на Радев

Рекс представи възможностите на канадските компании в отбранителната индустрия. Страните обсъдиха партньорство между български и канадски фирми и съвместни инициативи за модернизация и развитие на отбранителните способности.

Сигурността в Черно море

Събеседниците разговаряха и за обстановката в Черно море и последните атаки срещу търговски кораби. Стоянов заяви, че сигурността в региона изисква по-активен принос от НАТО и ЕС, както и развитие на регионални инициативи като Противоминната военноморска група в Черно море (MCM Black Sea). Рекс отбеляза, че Канада също участва в групата.

Канада и Украйна декларираха 100-годишно партньорство

Посолство в София

Посланикът на Канада Кевин Рекс е със седалище в Букурещ. Преди дни заместник-министърът на външните работи Христо Полендаков прие копия от акредитивните му писма. Тогава отново беше подчертан приоритетният за България въпрос за откриване на канадско посолство в София в най-скоро време.