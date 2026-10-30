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Външният дълг на България скочи с 25% само за година: Какво общо има еврото

Брутният външен дълг достига 68,8 млрд. евро, или 53,6% от БВП

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

30 октомври 2026, 13:47
Външният дълг на България скочи с 25% само за година: Какво общо има еврото
Източник: iStock

Брутният външен дълг на България – публичен и частен – възлиза на 68,798 млрд. евро към края на август 2026 г. Това е с 13,884 млрд. евро, или с 25,3%, повече в сравнение с края на август 2025 г., когато дългът е бил 54,914 млрд. евро, сочат предварителните данни на Българската народна банка.

Дългът се равнява на 53,6% от прогнозния БВП при 47,1% година по-рано.

Спрямо края на юли обаче брутният външен дълг намалява с 1,038 млрд. евро (1,5%) – от 69,836 млрд. евро.

Евробанкнотите вдигат задълженията на БНБ

Външните задължения на централната банка са 10,446 млрд. евро (8,1% от БВП). Те се увеличават с 8,507 млрд. евро спрямо края на август 2025 г., когато са били 1,939 млрд. евро.

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От БНБ обясняват, че ръстът отразява основно задължения, свързани с разпределянето на евробанкноти в рамките на Евросистемата след присъединяването на страната към еврозоната на 1 януари 2026 г. От тази дата положителната разлика между законното емитиране на евробанкноти в България по капиталовия алгоритъм на ЕЦБ и прогнозното общо количество евро в обращение се записва като краткосрочен пасив на централната банка. Към края на август тези технически задължения в рамките на Евросистемата са 8,711 млрд. евро.

Краткосрочният дълг почти се удвоява

Краткосрочните задължения са 17,754 млрд. евро (25,8% от брутния дълг, 13,8% от БВП). Те нарастват с 8,515 млрд. евро, или с 92,2%, спрямо август 2025 г., когато са били 9,239 млрд. евро (16,8% от дълга).

Дългосрочните задължения възлизат на 51,045 млрд. евро (74,2% от дълга, 39,8% от БВП) и нарастват с 5,369 млрд. евро (11,8%) за година.

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С остатъчен матуритет над една година са 40,910 млрд. евро, или 59,5% от брутните външни задължения. В евро са деноминирани 72,3% от тях при 80% година по-рано.

Държавата остава най-големият длъжник

Брутният външен дълг на сектор „Държавно управление“ е 19,279 млрд. евро (15% от БВП). За година той се увеличава с 1,617 млрд. евро (9,2%). Секторът остава с най-голям дял във външния дълг – 28% към края на август 2026 г. при 32,2% година по-рано.

Външните задължения на банките и фондовете на паричния пазар (сектор „Други парично-финансови институции“) са 10,048 млрд. евро (7,8% от БВП) и нарастват с 2,435 млрд. евро (32%) за година.

Задълженията на „Други сектори“ са 14,859 млрд. евро (11,6% от БВП) с ръст от 608,6 млн. евро (4,3%). Вътрешнофирменото кредитиране е 14,167 млрд. евро (11% от БВП), с 716,3 млн. евро (5,3%) повече спрямо година по-рано.

Публичен срещу частен дълг

Според допълнителните показатели на БНБ външният дълг на публичния сектор е 31,879 млрд. евро (24,8% от БВП), с 47,8% повече спрямо август 2025 г. Външният дълг на частния сектор е 36,919 млрд. евро (28,8% от БВП), с 10,7% повече за година.

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Нетният външен дълг остава отрицателен

Към края на юни 2026 г. нетният външен дълг – разликата между брутния външен дълг и брутните външни активи – е отрицателен в размер на 27,051 млрд. евро (21,1% от БВП). Отрицателната му стойност намалява с 6,640 млрд. евро (19,7%) спрямо края на юни 2025 г.

Причината, според БНБ, е по-голямото увеличение на брутния външен дълг (с 15,858 млрд. евро, или 29,3%) спрямо нарастването на брутните външни активи (с 9,218 млрд. евро, или 10,5%).

За периода януари – юни 2026 г. общият нетен поток е положителен – 12,015 млрд. евро (9,4% от БВП), при 4,269 млрд. евро за същия период на 2025 г.

Данните са предварителни. С отчета за септември, който БНБ ще публикува на 30 ноември, ще бъдат ревизирани данните за юли и август.

Редактор: Маргарита Костадинова
Брутен външен дълг Икономика на България Българска народна банка Публичен дълг Частен дълг Държавен дълг Еврозона Брутен вътрешен продукт Задлъжнялост Финансова статистика
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