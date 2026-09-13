Последно място за Никола Цолов в Мадрид

Н икола Цолов завърши на последното 18-о място в основното състезание на пистата "Мадринг" в испанската столица, пореден кръг от сезона във Формула 2.

Българският лъв претърпя няколко инцидента, които го лишиха от точки. Победата е за Дино Беганович, а на подиума се качиха още Алекс Дън и Ритомо Мията.

Цолов стартира пети в Мадрид, но просто нямаше ден. Рафаел Камара, който е основният му конкурент за титлата, успя да завърши десети, въпреки че получи наказание, и така добави точка към своя актив.

Никола Цолов отпадна в Маями, но запази лидерството си в шампионата

По този начин българинът остава лидер в генералното класиране, но само със седем точки пред втория Камара.

Следващата битка между двамата може да се окаже и последна заради конфликта в Близкия Изток. В календара на Ф2 следва старт в Баку на 26 септември.