Въпреки проблеми с гумите: Никола Цолов стана пети в Баку и увеличи преднината си във Формула 2

Н икола Цолов добави нови точки към актива си във Формула 2, след като финишира пети в спринтовото състезание за Гран при на Азербайджан. 19-годишният български пилот на „Кампос Рейсинг“ стартира от полпозишън, но проблеми със сцеплението не му позволиха да се пребори за място на подиума в 12-ия кръг за сезона.

Цолов потегли отлично и запази първата позиция в началните обиколки. Той водеше колоната до петия тур, когато Дино Беганович успя да го изпревари с помощта на DRS.

С напредването на състезанието темпото на българина започна да спада. В 12-ата обиколка Цолов съобщи по радиото за проблем със сцеплението на задните гуми. Това постепенно го постави под натиск от преследвачите и той загуби още няколко позиции.

До 17-ата обиколка българският пилот вече се движеше шести. В заключителната част на надпреварата обаче успя да си върне едно място и пресече финала на пета позиция.

Победата в спринта взе Дино Беганович. След него завършиха Лоренс ван Хьопен, Алекс Дън и Мартиниус Стеншорн, а Цолов допълни първата петица. Петото място донесе на Никола Цолов още 4 точки. Така българинът увеличи преднината си пред Камара на 11 точки в генералното класиране при пилотите.