Мъж преби приятелката си и отвлече 6-месечното им бебе с такси

Д рама с щастлив край се разигра през изминалата нощ в Кюстендил, след като 28-годишен мъж от Дупница нападнал партньорката си в собствения ѝ дом, нанесъл ѝ лека телесна повреда и отвлякъл шестмесечното им дете, бягайки с такси в неизвестна посока.

Сигналът за инцидента е довел до незабавни издирвателни действия от страна на Областната дирекция на МВР - Кюстендил. Благодарение на бързата координация, органите на реда успели да засекат таксиметровия автомобил. На задната седалка на колата е открит издирваният мъж заедно с бебето, което е било във видимо добро състояние.

Малко след операцията детето е било безопасно предадено обратно на майката.

По случая в Районното управление в Кюстендил е образувано досъдебно производство, като за случая е уведомен и дежурен прокурор.

Работата по документирането на престъплението продължава.