Арестуваха ММА боеца Живко Стоименов след побой на приятелката му в София

М МА боецът Живко Стоименов е бил арестуван в София след брутално физическо посегателство над приятелката си.

Информацията за задържането му беше официално потвърдена пред Vesti.bg от пресцентъра на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

Случката се разиграва вчера вечерта в столичния квартал „Борово“. Докато двамата се разхождали в района, между тях избухнал скандал.

Разправията бързо ескалирала, при което 29-годишният спортист нападнал момичето и започнал жестоко да я налага пред погледите на посетителите в близко заведение, съобщава за инцидента "24 Часа".

Пострадалата си извадила медицинско и е подала официална жалба в полицията.

Живко Стоименов незабавно е задържан от органите на реда. По случая тече разследване.

Кой е Живко Стоименов

29-годишният Живко Стоименов е сред познатите имена в българските бойни спортове. Наскоро той подписа договор за четири срещи в европейската ММА организация FNC в средна категория.

Първия си мач от веригата през април той спечели с победа, но едва преди броени дни претърпя поражение с технически нокаут от сръбския боец Неманя Николич.