България

Мая Манолова: Търговци системно нарушават правилата за надценките

Председателят на КЗП съобщи за затворени кухни и топли витрини и обяви, че следващата ѝ задача ще бъдат цените на лекарствата

Василена Василева Василена Василева

30 октомври 2026, 13:17
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П редседателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мая Манолова заяви, че търговци системно нарушават правилата за надценките, като прилагат различни увеличения на цените на сходни продукти от една и съща категория.

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„Разликите в надценките на един и същ продукт от една и съща продуктова категория не трябва да бъдат по-високи от 10%. Това е записано в Закона за защита на конкуренцията. При проверките, които направихме, установихме, че търговци системно нарушават закона, като слагат различни надценки на сходни продукти. А това е и дискриминация по отношение на самите производители“, каза Манолова в ефира на NOVA.

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Тя подчерта, че за първи път държавата дава ясен знак, че иска да защити българските потребители и производители.

Манолова коментира и затворените през тази седмица кухни. По думите ѝ към вчерашния ден има данни за затворени кухни в два магазина, една кухня майка и три топли витрини.

Председателят на КЗП посочи, че търговските вериги се опитват да пазят репутацията си, но тя се влияе негативно от цените на рафтовете.

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„Те се правят, че не знаят какви са им цените, а самите те ги слагат“, заяви Манолова. Тя беше категорична, че цените не са справедливи.

Според нея е необходимо законодателство, което да защити българските производители. Манолова заяви, че търговските вериги печелят от българските потребители, докато голяма част от родната продукция тази година е останала неприбрана или е била унищожена.

Тя обясни, че най-големите търговци на плодове и зеленчуци са големите вериги, които са поставили на производителите условия, „с които да ги съсипят“.

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Манолова обяви, че следващата задача, с която ще се ангажира, са цените на лекарствата.

Тя съобщи още, че са наложени санкции на туристически оператори и на частни училища заради еднодневните екскурзии.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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