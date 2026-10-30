Мая Манолова: Търговци системно нарушават правилата за надценките

Каква е обстановката в София след обилните дъждове

Въпреки решението на ЦИК: Правителствената пресслужба премахва публикациите, свързани с брифинга на Радев

СГП: Няма категорични доказателства, че осъденият за смъртта на Милен Цветков се е поправил в затвора

Над 60 удара, 30 от тях в главата: Мъж с 19 присъди е обвинен за убийство в Русе

Големият ден е тук: Никола Цолов прави исторически дебют във Формула 1

Кметът на Бургас: Няма опасност „Евровизия“ да бъде отменена заради атаката в Черно море

П редседателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мая Манолова заяви, че търговци системно нарушават правилата за надценките, като прилагат различни увеличения на цените на сходни продукти от една и съща категория.

Веригите рискуват глоби до 135 млн. евро: КЗП сезира КЗК заради надценки, каквито няма в Европа

„Разликите в надценките на един и същ продукт от една и съща продуктова категория не трябва да бъдат по-високи от 10%. Това е записано в Закона за защита на конкуренцията. При проверките, които направихме, установихме, че търговци системно нарушават закона, като слагат различни надценки на сходни продукти. А това е и дискриминация по отношение на самите производители“, каза Манолова в ефира на NOVA.

Космически надценки на храните: Мая Манолова плаши с глоби до 50 000 евро

Тя подчерта, че за първи път държавата дава ясен знак, че иска да защити българските потребители и производители.

Манолова коментира и затворените през тази седмица кухни. По думите ѝ към вчерашния ден има данни за затворени кухни в два магазина, една кухня майка и три топли витрини.

Председателят на КЗП посочи, че търговските вериги се опитват да пазят репутацията си, но тя се влияе негативно от цените на рафтовете.

Веригите към Манолова: КЗП не е орган по надценките, а председателят ѝ не е „морален стожер“

„Те се правят, че не знаят какви са им цените, а самите те ги слагат“, заяви Манолова. Тя беше категорична, че цените не са справедливи.

Според нея е необходимо законодателство, което да защити българските производители. Манолова заяви, че търговските вериги печелят от българските потребители, докато голяма част от родната продукция тази година е останала неприбрана или е била унищожена.

Тя обясни, че най-големите търговци на плодове и зеленчуци са големите вериги, които са поставили на производителите условия, „с които да ги съсипят“.

Манолова: Веригите слагат 125% надценка на маслото и 99% на кашкавала

Манолова обяви, че следващата задача, с която ще се ангажира, са цените на лекарствата.

Тя съобщи още, че са наложени санкции на туристически оператори и на частни училища заради еднодневните екскурзии.