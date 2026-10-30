В ъзможно ли е здравеопазване без медицински сестри? И защо хиляди вече са извън системата? Тази събота „Темата на NOVA” ще влезе там, където достъпът на пациентите е забранен. Там, където медиците слагат едни маски, но свалят други. Журналистът Деница Суруджийска и операторът Андрей Стоилов разказват разтърсващите истории на професионалисти по здравни грижи, за които всяко дежурство е битка за десетки животи.

Според сметките на експертите, за да работи нормално здравната система в България – са нужни около 60 000 професионалисти по здравни грижи – сестри, акушерки, лаборанти, рехабилитатори. По последни данни, обаче, общият им брой е около 28 000. А средната им възраст вече наближава 60 години.

Кой ще остане след тях? В търсене на отговори – екипът на NOVA ще провери как се прави изследване, как се възстановява тежкоболен пациент и как се посреща нов живот. Монтажът на предстоящия епизод от документалната поредица е дело на Красимир Николаев.

Гледайте „Поредно дежурство“ в „Темата на NOVA“ на 31 октомври, събота, веднага след Новините на NOVA в 19:00 часа. Всички епизоди на поредицата са налични след ефир на NOVA PLAY.