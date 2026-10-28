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Вече е официално: Никола Цолов ще дебютира във Формула 1

На „Ерманос Родригес“ сънародникът ни ще участва в първата свободна тренировка за отбора на „Рейсинг Булс“

Николай Киров Николай Киров

28 октомври 2026, 19:13
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Н икола Цолов съвсем скоро ще дебютира във Формула 1. Това ще се случи по време на предстоящата този уикенд Гран При на Мексико Сити.

На „Ерманос Родригес“ сънародникът ни ще участва в първата свободна тренировка за отбора на „Рейсинг Булс“, заменяйки Лиам Лоусън.

Никола Цолов ще кара болид от Формула 1 тази седмица

За Цолов това ще бъде още една важна стъпка към сбъдването на голямата му мечта – да стане титулярен пилот във Формула 1. Българския лъв вече проведе тест с болида на „Рейсинг Булс“ от 2025 година, по време на който остави много добро впечатление. Участието му в Мексико ще му даде възможност да затвърди показаното на „Имола“ в края на август.

Никола Цолов влиза във Формула 1? Експерти направиха смела прогноза

"Искам да благодаря на „Рейсинг Булс“ за предоставената ми възможност в Мексико. След теста, който направих с отбора на „Имола“ през август, се вълнувам, че ще мога да направя следващата стъпка, да надградя натрупания опит и да науча повече за автомобила и действащия технически правилник. Ще се съсредоточа върху това да извлека максимума от тренировъчната сесия, да работя в тясно сътрудничество с отбора и да предоставя полезна обратна връзка“, заяви Цолов по повод предстоящия му дебют.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
Никола Цолов Формула 1 Гран При на Мексико
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