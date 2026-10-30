България

Над 60 удара, 30 от тях в главата: Мъж с 19 присъди е обвинен за убийство в Русе

Жертвата е починала в болница след побой и множество прободни рани

Василена Василева Василена Василева

30 октомври 2026, 12:06
Кметът на Бургас: Няма опасност „Евровизия“ да бъде отменена заради атаката в Черно море

Кметът на Бургас: Няма опасност „Евровизия“ да бъде отменена заради атаката в Черно море
Големият ден е тук: Никола Цолов прави исторически дебют във Формула 1

Големият ден е тук: Никола Цолов прави исторически дебют във Формула 1
Мая Манолова: Търговци системно нарушават правилата за надценките

Мая Манолова: Търговци системно нарушават правилата за надценките
Шишков: Започваме проектирането на 1300 км магистрали и скоростни пътища

Шишков: Започваме проектирането на 1300 км магистрали и скоростни пътища
СГП: Няма категорични доказателства, че осъденият за смъртта на Милен Цветков се е поправил в затвора

СГП: Няма категорични доказателства, че осъденият за смъртта на Милен Цветков се е поправил в затвора
Какво се знае за дроновете, поразили кораб край Калиакра

Какво се знае за дроновете, поразили кораб край Калиакра
Въпреки решението на ЦИК: Правителствената пресслужба премахва публикациите, свързани с брифинга на Радев

Въпреки решението на ЦИК: Правителствената пресслужба премахва публикациите, свързани с брифинга на Радев
Каква е обстановката в София след обилните дъждове

Каква е обстановката в София след обилните дъждове

60-годишен мъж е починал след побой и множество прободно-порезни рани в Русе. За престъплението е задържан 55-годишен мъж, който има 19 предишни осъждания. По първоначални данни на разследващите жертвата е получила над 60 удара, около 30 от които в областта на главата. Това съобщиха представители на прокуратурата и полицията в града на съвместен брифинг.

Битов скандал в Русе завърши със смърт

Сигналът за инцидента е подаден на телефон 112 около 1:30 ч. на 28 октомври. Съобщено е за битов скандал между бездомни лица, които обитавали два изоставени фургона в района на ул. „Цветница“.

На място е изпратен полицейски екип. 36-годишен мъж отвел служителите на реда до пострадалия. Той бил открит в съзнание, но в безпомощно състояние, с множество прободно-порезни рани и тежки травматични наранявания по главата и тялото. Мъжът бил транспортиран до болница, където по-късно починал.

Рецидивист преби до смърт мъж посред бял ден в София, отива на съд

Извършени са огледи на местопроизшествието, а разследващите са иззели биологични следи и веществени доказателства. Сред тях са нож и гаечен ключ, за които се предполага, че са използвани при нападението.

Полицията е установила предполагаемия извършител - 55-годишен мъж. По данни на прокуратурата той е осъждан общо 19 пъти. Сред предишните му престъпления има и грабеж, извършен при условията на опасен рецидив. Последното наказание, което е изтърпял, е било през 2023 г.

Баща почина, защитавайки дъщеря си от многократно осъждан мъж

По първоначални данни на разследващите на жертвата са нанесени над 60 удара, като около 30 от тях са били в областта на главата. Предполага се, че част от нараняванията са причинени с твърд предмет, вероятно с намерения на мястото гаечен ключ, предаде NOVA.

От прокуратурата съобщиха, че точният мотив за престъплението все още не е изяснен. Между обвиняемия и жертвата обаче имало обтегнати отношения. По данни на разследващите двамата ежедневно употребявали големи количества алкохол.

Обитателите на изоставените фургони нямали постоянна работа. Те се издържали основно чрез събиране и предаване на вторични суровини, полагане на временен труд и социални помощи. Към момента няма данни да са проявявали агресия или непристойно поведение спрямо живеещите в района.

Мъж почина след масово сбиване в Русенско, двама са арестувани

Прокуратурата е внесла искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража“ - на 55-годишния обвиняем.

За престъплението законът предвижда наказание от 15 до 20 години лишаване от свобода, доживотен затвор или доживотен затвор без право на замяна. Разследването продължава, като се очакват резултатите от назначените експертизи, които трябва да изяснят обстоятелствата около убийството.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
„Сам взех решението“: Обвиняемият за палежа на две коли на българското посолство в Скопие призна вината си

„Сам взех решението“: Обвиняемият за палежа на две коли на българското посолство в Скопие призна вината си

От бедността в Лондон до Швейцарските Алпи: Невероятният живот и драма зад блясъка на Чарли Чаплин

От бедността в Лондон до Швейцарските Алпи: Невероятният живот и драма зад блясъка на Чарли Чаплин

Арестуваха ММА боеца Живко Стоименов след побой на приятелката му в София

Арестуваха ММА боеца Живко Стоименов след побой на приятелката му в София

Забравеният първи съпруг на Деми Мур: Кой е мъжът, на когото тя дължи известната си фамилия

Забравеният първи съпруг на Деми Мур: Кой е мъжът, на когото тя дължи известната си фамилия

Новият гигант в Холивуд: Защо Paramount надделя над Netflix за Warner Bros. и създаде Skydance

Новият гигант в Холивуд: Защо Paramount надделя над Netflix за Warner Bros. и създаде Skydance

biss.bg
Отличен 6, Renault Clio е един от най-икономичните хибриди

Отличен 6, Renault Clio е един от най-икономичните хибриди

carmarket.bg
<p>Путин заяви готовност за възстановяване на отношенията с Европа</p>
Ексклузивно

Путин заяви готовност за възстановяване на отношенията с Европа

Преди 7 часа
<p>Нетаняху печели изборите в Израел, но не успява да си осигури мнозинство</p>
Ексклузивно

Нетаняху печели изборите в Израел, но не успява да си осигури мнозинство

Преди 7 часа
<p>Започва акция „Зима“: Засилени проверки от 1 ноември</p>
Ексклузивно

Започва акция „Зима“: Засилени проверки от 1 ноември

Преди 8 часа
Валежи от дъжд и сняг ни очакват в последния работен ден за октомври
Ексклузивно

Валежи от дъжд и сняг ни очакват в последния работен ден за октомври

Преди 8 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Следа към Северна Корея и атака за $6,3 млрд. срещу Binance: Сблъсък с Илон Мъск и реакция на пазара

Следа към Северна Корея и атака за $6,3 млрд. срещу Binance: Сблъсък с Илон Мъск и реакция на пазара

Свят Преди 30 минути

Борсата временно преустанови тегленията и блокира част от средствата, а ръководството категорично обеща пълно възстановяване на загубите на потребителите

„Време за герои“ по KINO NOVA - епични истории и легендарни подвизи

„Време за герои“ по KINO NOVA - епични истории и легендарни подвизи

Любопитно Преди 52 минути

Новата кампания на филмовия канал представя вълнуващи заглавия всяка делнична вечер от 21:00 ч.

Токът у нас е сред най-евтините в ЕС

Токът у нас е сред най-евтините в ЕС

Парите ни Преди 1 час

По-ниска цена на електроенергията за домакинствата има само Унгария, сочат данните на Евростат за първото полугодие на 2026 г. В съседна Румъния токът поскъпва с над 51% за година

К100: А1 e най-голямата технологична компания и лидер в системната интеграция у нас

К100: А1 e най-голямата технологична компания и лидер в системната интеграция у нас

Любопитно Преди 1 час

DigitalK101 класира А1 начело на технологичните компании и на секторните класации за телекомуникационни услуги, цялостна системна интеграция и съответно на хардуер и на услуги, доставчици на хардуер

Евакуация в Олешки

Евакуация в Олешки: Пътят към Украйна минава през Русия

Свят Преди 1 час

Примирие, постигнато с посредничеството на първата дама на САЩ Мелания Тръмп, е в сила в целия прифронтов регион на Херсон от вторник, което позволи пътят от Олешки да бъде разминиран

Ден на траур в Босна и Херцеговина след катастрофата с хеликоптер на EUFOR

Ден на траур в Босна и Херцеговина след катастрофата с хеликоптер на EUFOR

Свят Преди 1 час

Четирима италиански граждани от силите на ЕС загинаха

.

Съпругът на Джулия Робъртс направи рядко публично обяснение в любов за 59-ия ѝ рожден ден

Любопитно Преди 1 час

Операторът Даниел Модер трогна мрежата с мило послание и ретро снимка по случай празника на холивудската звезда

България и Канада обсъждат създаването на училище за авиационна подготовка у нас

България и Канада обсъждат създаването на училище за авиационна подготовка у нас

България Преди 1 час

Проектът предвижда обучение на пилоти, включително за нуждите на ВВС. София и Отава обсъждат и център за поддръжка на бойните машини „Страйкър“

Външният дълг на България скочи с 25% само за година: Какво общо има еврото

Външният дълг на България скочи с 25% само за година: Какво общо има еврото

Парите ни Преди 1 час

Брутният външен дълг достига 68,8 млрд. евро, или 53,6% от БВП

Йорданова: Медицинската комисия не е предлагала помилването на Огнян Атанасов

Йорданова: Медицинската комисия не е предлагала помилването на Огнян Атанасов

България Преди 1 час

Депутатът от ДБ обвини Илияна Йотова, че се опитва да прехвърли отговорността за решението

Николай Костер-Валдау

Звездата от „Игра на тронове“ Костер-Валдау посети Киев и се укри заради въздушна атака

Любопитно Преди 1 час

Датският актьор Николай Костер-Валдау, известен с ролята си на Джайм Ланистър в хитовия сериал "Игра на тронове", бе забелязан в Киев. Актьорът се наложи да се укрие в метрото на украинската столица заради заплаха от руски ракетни атаки

Безработицата в България пада до 3,4%: 103 000 души са били без работа през септември

Безработицата в България пада до 3,4%: 103 000 души са били без работа през септември

Парите ни Преди 2 часа

Младежката безработица е 13%, а мъжете без работа са повече от жените, сочат данни на Евростат

Булка за малко да отлети с гигантски балони по време на фотосесия в Истанбул

Булка за малко да отлети с гигантски балони по време на фотосесия в Истанбул

Любопитно Преди 2 часа

Романтична сватбена фотосесия в Истанбул за малко да завърши с „полет“ в небето, след като силен вятър издува гигантски балони и влачи булката към скалистия бряг

Член на Националната гвардия на Мексико стои до плакат на убития кмет на Уруапан Карлос Мансо

Бруталната екзекуция на един кмет, която продължава да преследва града му

Свят Преди 2 часа

Карлос Алберто Мансо си спечели репутацията на кмет, водещ кръстоносен поход срещу картелите, и бе трън в очите на престъпниците и политическите брокери на власт. Но година по-късно, поръчковото му убийство хвърля сянка върху регион, отдавна преследван от насилие

<p>Финалната роля на сър Патрик Стюарт: Ще го гледаме в &bdquo;Отмъстителите&ldquo;</p>

Последната роля: Сър Патрик Стюърт ще се появи на екран след смъртта си

Свят Преди 2 часа

Легендарният британски актьор си отиде от този свят на 86-годишна възраст, остави незаличима следа в „Х-Мен“ и „Стар Трек“ и се завръща за последно на екран през декември в „Отмъстителите: Страшният съд“

,

Свършиха парите от Бритни Спиърс: Съдят Кевин Федърлайн за гигантски дълг от $117 000

Любопитно Преди 2 часа

Бившият танцьор е затънал в неплатени кредитни карти и овърдрафти малко след спирането на издръжката за синовете му

Всичко от днес

От мрежата

Защо питбулите имат лоша репутация?

dogsandcats.bg

Защо котките ядат трева

dogsandcats.bg
1

Облачно и дъждовно в следващите дни

sinoptik.bg
1

"Не се сърди, човече" в теснолинейката

sinoptik.bg

„Когато бях момиче“: Мими Иванова подари на публиката незабравима вечер, изпълнена с музика, любов и спомени

Edna.bg

Постоянна умора: Защо енергията ни изчезва и как да я върнем

Edna.bg

Задържаха ММА боеца Живко Стоименов, свидетели твърдят, че пребил приятелката си

Nova.bg

Политици и общественици призоваха за подкрепа за Гюров, сред тях е и Бойко Борисов

Nova.bg