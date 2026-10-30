Над 60 удара, 30 от тях в главата: Мъж с 19 присъди е обвинен за убийство в Русе

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60-годишен мъж е починал след побой и множество прободно-порезни рани в Русе. За престъплението е задържан 55-годишен мъж, който има 19 предишни осъждания. По първоначални данни на разследващите жертвата е получила над 60 удара, около 30 от които в областта на главата. Това съобщиха представители на прокуратурата и полицията в града на съвместен брифинг.

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Сигналът за инцидента е подаден на телефон 112 около 1:30 ч. на 28 октомври. Съобщено е за битов скандал между бездомни лица, които обитавали два изоставени фургона в района на ул. „Цветница“.

На място е изпратен полицейски екип. 36-годишен мъж отвел служителите на реда до пострадалия. Той бил открит в съзнание, но в безпомощно състояние, с множество прободно-порезни рани и тежки травматични наранявания по главата и тялото. Мъжът бил транспортиран до болница, където по-късно починал.

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Извършени са огледи на местопроизшествието, а разследващите са иззели биологични следи и веществени доказателства. Сред тях са нож и гаечен ключ, за които се предполага, че са използвани при нападението.

Полицията е установила предполагаемия извършител - 55-годишен мъж. По данни на прокуратурата той е осъждан общо 19 пъти. Сред предишните му престъпления има и грабеж, извършен при условията на опасен рецидив. Последното наказание, което е изтърпял, е било през 2023 г.

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По първоначални данни на разследващите на жертвата са нанесени над 60 удара, като около 30 от тях са били в областта на главата. Предполага се, че част от нараняванията са причинени с твърд предмет, вероятно с намерения на мястото гаечен ключ, предаде NOVA.

От прокуратурата съобщиха, че точният мотив за престъплението все още не е изяснен. Между обвиняемия и жертвата обаче имало обтегнати отношения. По данни на разследващите двамата ежедневно употребявали големи количества алкохол.

Обитателите на изоставените фургони нямали постоянна работа. Те се издържали основно чрез събиране и предаване на вторични суровини, полагане на временен труд и социални помощи. Към момента няма данни да са проявявали агресия или непристойно поведение спрямо живеещите в района.

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Прокуратурата е внесла искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража“ - на 55-годишния обвиняем.

За престъплението законът предвижда наказание от 15 до 20 години лишаване от свобода, доживотен затвор или доживотен затвор без право на замяна. Разследването продължава, като се очакват резултатите от назначените експертизи, които трябва да изяснят обстоятелствата около убийството.