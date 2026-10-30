България

Йорданова: Медицинската комисия не е предлагала помилването на Огнян Атанасов

Депутатът от ДБ обвини Илияна Йотова, че се опитва да прехвърли отговорността за решението

30 октомври 2026, 13:41
Йорданова: Медицинската комисия не е предлагала помилването на Огнян Атанасов
Източник: БТА

М едицинската комисия, която отговаря за здравословното състояние на лишените от свобода, не е предлагала помилването на Огнян Атанасов, известен с прякора Петричкия Ескобар. Това заяви бившият министър на правосъдието и депутат от парламентарната група „Демократична България“ Надежда Йорданова на брифинг в Народното събрание.

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По думите ѝ президентът Илияна Йотова за пореден път е споменала името ѝ във връзка с помилването на Атанасов.

Йорданова обясни, че медицинската комисия действа постоянно и следи здравословното състояние на лишените от свобода. Тя подчерта, че комисията не е отправяла предложение за помилване на Атанасов, въпреки опитите да се създаде такова впечатление.

„Имаме официален документ, в който се казва, че не е правено предложение за помилване. Това е направила комисията по помилване, назначена с указ на Румен Радев“, заяви Йорданова.

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Според нея от документа става ясно, че именно комисията по помилването е направила предложението. В констатациите на медицинската комисия няма и твърдения, че Атанасов е в инвалидна количка, допълни депутатът.

Йорданова коментира, че мнозинството в парламента многократно е отказвало изслушване по случая, особено след разпространението на видеозапис, на който според нея се вижда, че Атанасов не е в инвалидна количка, а участва в бой в коридорите на затвора.

Тя посочи, че по това време отговорността за затворите е била на Мария Павлова, която определи като близък професионалист до Йотова и Радев. Йорданова постави въпроса защо 19 дни преди помилването Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, за която отговаря Павлова, не е уведомила президентството, въпреки че е знаела за започналата процедура.

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Бившият правосъден министър обясни и какви промени е направила в състава на медицинската комисия по време на мандата си.

„Като министър на правосъдието тогава само поднових състава на медицинската комисия, като съм сменила двама от нейните седем членове, защото те са отишли на друга работа. Това се е случило много преди Огнян Атанасов да подаде молба за помилване“, заяви тя.

Йорданова подчерта, че цялата процедура по помилването е протекла по време на служебното правителство на Гълъб Донев, когато министър на правосъдието е бил Крум Зарков, а заместник-министър - Мария Павлова, отговаряща за помилванията в затворите.

„Йотова направи опит да прехвърли отговорността за нейния подпис, нейната морална оценка върху мен, вместо със смирение да признае грешката“, заяви депутатът от ДБ.

  • ДБ с критики към реакцията на властите след атаката срещу контейнеровоза

На брифинга съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев коментира и потъването на контейнеровоз в Черно море. Според него случаят показва, че сигурността на България е компрометирана, а действията на правителството са „под всякаква критика“.

Мирчев заяви, че около инцидента има редица въпроси. Той посочи, че в района е имало мисия на НАТО за охрана на въздушното пространство (Air Policing), както и специализиран френски самолет за радиоелектронна борба, който бил там от седем дни.

По думите му в деня на атаката, около 60 минути преди удара, самолетът е предупредил българските власти.

„Каква е реакцията на българските власти - никаква“, коментира Мирчев.

Той попита дали българските власти са поискали от екипажа на самолета да неутрализира дрона и дали страната ни е потърсила съдействие от Румъния, където също са базирани изтребители F-18.

От „Демократична България“ заявиха, че според тях с голяма степен на сигурност може да се твърди, че корабът е бил потопен от три руски дрона Raider B650 или тяхна модификация.

От формацията поставиха въпроса защо българското правителство не е обявило официално дали става дума за този модел дронове и защо те не са били унищожени.

На 28 октомври, докато в София се провеждаше срещата на министрите на отбраната на България, Румъния и Турция, контейнеровоз беше ударен от три морски дрона. Това съобщи тогава министърът на отбраната Димитър Стоянов.

По думите му инцидентът е станал на около 21 морски мили югоизточно от Шабла.

Източник: БТА/Нелли Желева    
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