Въпреки решението на ЦИК: Правителствената пресслужба премахва публикациите, свързани с брифинга на Радев

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П равителствената информационна служба ще премахне от интернет-страницата на Министерския съвет и от профила на институцията в Meta публикациите, свързани с брифинга на премиера Румен Радев, заради който Инициативния комитет на Гюров и Кандев сезираха ЦИК за предизборна агитация. Това обявиха от пресслужбата на МС.

Ето и цялата позиция без редакторска намеса:

"ЦИК не установи административно нарушение, извършено от премиера Румен Радев чрез изявление пред медиите, направено на 26 октомври след негово участие в Софийския икономически форум в хотел „София Балкан Палас“, което Правителствената информационна служба отрази същия ден. Но след като щабът на Гюров и Кандев все още смята, че премахването на публикации ще им помогне в предизборната кампания, Правителствената информационна служба ще им окаже тази подкрепа и премахва от интернет-страницата на Министерския съвет и от профила на институцията в Meta публикациите, свързани с този медиен брифинг", пишат от пресслужбата на МС.

Изявлението на Радев, в което той отправи призив за подкрепа на Илияна Йотова на балотажа, беше разпространено чрез Правителствената информационна служба, официалния сайт на Министерския съвет gov.bg и официалната Facebook страница на институцията.

На 28 октомври ЦИК не установи нарушение по сигнала на Гюров и Кандев срещу думите на министър-председателя. Сред мотивите на Комисията са, че премиерът е направил изявлението преди началото на кампанията за балотажа и извън държавно учреждение. Въпросът за използването на публичен ресурс вече е изпратен от ЦИК към Сметната палата.

Инициативният комитет, издигнал кандидатпрезидентската двойка Гюров - Кандев, оспорва решението пред ВАС, защото, според тях, случаят не се изчерпва с това кога и къде е говорил премиерът. В жалбата се посочва, че ЦИК не е разгледала отделно разпространението на призива за гласуване за Йотова чрез официалните канали на правителството. ИК не приема и аргумента, че Радев не е участник в изборите - призивът за подкрепа на кандидат е агитация независимо кой го отправя.

Комитетът подаде и нов сигнал с искане публикацията да бъде свалена от официалния сайт на правителството. Позицията им е, че датата на първоначалното публикуване не оправдава оставането на агитационния призив на сайта на правителството, след като кампанията вече е започнала, предаде NOVA. Официалните канали на Министерския съвет трябва да информират гражданите, а не да се използват за подкрепа на един от кандидатите.

С втория сигнал Инициативния комитет настоя ЦИК да установи дали има нарушение, да разпореди свалянето на публикацията и да провери кои длъжностни лица отговарят за публикуването и поддържането ѝ. Иска се и проверка за използването на публичен ресурс.