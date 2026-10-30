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Свършиха парите от Бритни Спиърс: Съдят Кевин Федърлайн за гигантски дълг от $117 000

Бившият танцьор е затънал в неплатени кредитни карти и овърдрафти малко след спирането на издръжката за синовете му

30 октомври 2026, 12:41
Свършиха парите от Бритни Спиърс: Съдят Кевин Федърлайн за гигантски дълг от $117 000
Източник: Getty

Ф инансовото благополучие на Кевин Федърлайн изглежда е приключило заедно с преводите от бившата му съпруга Бритни Спиърс. 48-годишният бивш танцьор е подсъдим от американската банка City National Bank заради натрупан и неплатен дълг в размер на поне 117 704 долара, съобщава Page Six.

Сумата включва неизплатени задължения по кредитна карта, кредитна линия и овърдрафт. Любопитен детайл е, че Федърлайн е сключил договора си с банката в края на ноември 2024 г. - точно по времето, когато в сметката му за последен път влезе заветният чек за издръжка от певицата.

$40 000 на месец „едва стигали“ за стандарт на живот

След развода си с Бритни Спиърс през 2007 г., Федърлайн години наред получаваше по 40 000 долара месечно за отглеждането на двамата им синове - Шон Престън и Джейдън Джеймс.

След като по-големият син навърши 18 години, сумата бе намалена наполовина до $20 000, а преводите окончателно приключиха, когато и по-малкият син завърши гимназия.

В мемоарите си Федърлайн оправдава огромните си разходи с думите, че парите са отивали за охрана и поддържане на луксозния стандарт на живот, с който момчетата са свикнали покрай майка си:

„Парите свършваха почти веднага щом влизаха в сметката“, твърди той в книгата си.

Банката си иска парите с огромни лихви

Според съдебните документи банковата институция му е дала краен срок до август 2026 г. да погаси дълга по кредитната си карта, но лимитът по останалите му кредитни линии е изтекъл още през 2025 г.

Сега банката настоява не просто за връщане на главницата от $117 000, но и за заплащане на солени натрупани лихви:

  • 20,5% лихва за кредитната карта;
  • 18% за овърдрафт линията;
  • 7,5% за личната му кредитна линия.

Към момента адвокатите на Кевин Федърлайн отказват коментар по заведеното дело.

Източник: Page Six    
Кевин Федърлайн Бритни Спиърс Дълг Съдебно дело Издръжка Финансови проблеми Банков кредит Лихви Луксозен живот Бивш танцьор
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