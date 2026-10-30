Звездата от „Игра на тронове“ Костер-Валдау посети Киев и се укри заради въздушна атака

Д атският актьор Николай Костер-Валдау, станал световноизвестен с ролята си на Джайм Ланистър в телевизионния сериал „Игра на тронове“, посети Киев, съобщава Ройтерс.

Потребителката на мрежата Threads Вита Задорожна публикува снимка с Костер-Валдау. Актьорът е бил забелязан в заведение в киевския район Подол.

„Един обикновен ден в Киев с Николай Костер-Валдау“, гласи текстът към снимката.

Целта на настоящата визита на актьора към момента не се съобщава официално.

#GameofThrones star Coster-Waldau visits #Kyiv, takes shelter amid air raid threat https://t.co/lt0C20TOTW https://t.co/cqfz9Bdbmv — RBC-Ukraine (@NewsUkraineRBC) October 29, 2026

Снимки на Ройтерс от 28 октомври 2026 г. също потвърждават престоя на актьора в украинската столица.

В текста към една от фотографиите агенцията отбелязва, че Костер-Валдау чака влак и се подготвя да използва станция на метрото като бомбоубежище заради заплаха от руска атака с ракети и дронове.

На друга снимка актьорът вече се вози в метрото, като пояснението към нея отново посочва опасността от въздушно нападение.

‘Game of Thrones’ star Nikolaj Coster-Waldau pictured hiding in Ukraine metro station amid Russian air raid threat https://t.co/MtTEMNFxVh https://t.co/xz0n3u27Bw — New York Post (@nypost) October 29, 2026

Как Костер-Валдау подкрепя Украйна

Актьорът и преди е участвал в международни инициативи в подкрепа на украинския народ.

През 2022 г. той се присъедини към кампанията Stand Up for Ukraine на организацията Global Citizen, чиято цел бе подпомагането на хората, принудени да напуснат домовете си.

На 22 февруари 2026 г. актьорът бе сред участниците в събитие за солидарност, озаглавено „Украински гласове – истории за свободата“, проведено в Копенхаген.

Организатори на проявата бяха Украинският дом в Дания, Датският културен институт и театърът „Дет Ню Театер“.

Програмата комбинираше украински текстове, рецитирани от датски актьори, и музикални изпълнения. Костер-Валдау бе сред датските участници, които четоха текстове.

🇺🇦 It was certainly a surprise to see Nikolaj Coster-Waldau in Kyiv! Back in February, he had already shown his support for Ukraine by participating in Ukrainian Voices — Stories of Freedom, an event held in Copenhagen dedicated to Ukrainian literature and solidarity with the... https://t.co/YMJEWrVG6x — Nikolaj Coster-Waldau | By Silvi (@nikcwarg) October 29, 2026

За Николай Костер-Валдау

Актьорът придоби световна слава с ролята на Джайм Ланистър в „Игра на тронове“.

Той пресъздаваше този герой през всичките осем сезона на сериала на HBO – от 2011 до 2019 г.

Филмографията му включва още продукции като „Боговете на Египет“ и „Мама“.

От 2016 г. Костер-Валдау е посланик на добра воля на Програмата на ООН за развитие (ПРООН). В тази си роля той подкрепя Целите за устойчиво развитие и работи за повишаване на информираността по въпросите на равнопоставеността между половете, намаляването на бедността и борбата с климатичните промени.