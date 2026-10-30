Технологии

Отличен 6, Renault Clio е един от най-икономичните хибриди

Най-продаваният френски автомобил за всички времена далеч не е само дизайн и Android Automotive, шестото поколение на Renault Clio е и отличник на тема разход на гориво

Пламен Георгиев Пламен Георгиев

30 октомври 2026, 12:36
Отличен 6, Renault Clio е един от най-икономичните хибриди
Източник: CarMarket.bg

С лед 800 км за два дни по магистралите на Калифорния, осъзнавам колко диаметрално противоположни и различни са разбиранията ни за живот с американците, хора, издигнали в култ леда в напитките и климатика на 68 градуса по Фаренхайт. Хора, за които Chevy Suburban, Cadillac Escalade и Dodge Ram 2500 са нещо нормално, макар в момента да зареждат на най-високите цени на горивата в историята си. И всичко това е абсолютно разбираемо на фона на 8-лентовите им магистрали и щатите, в които завиваш на 23-я час, малко преди залез. Там всичко е голямо.

За разлика от Европа, където нямаме нито тази територия, нито тази култура, нито разбиранията ни за икономия. Тук пътищата ни не са пригодени за все по-големите коли, но най-вече, тук, в Европа, хората не са такива грандомани. И са далеч по-прагматични. Дали заради последното, дали зари комбинацията му с решенията, взети в Брюксел и Париж по отношение на околната среда, но кризата в Ормузкия проток, вдигнала цените на горивата до небесата, не хвана производителите по „бели гащи“.

Всички са подготвени с икономични решения, слава Богу. Веднага чувам думите на „специалист“, който заяви, че в днешно време трябва да си луд, за да не си купиш електромобил. Разбира се, виждам смисъла в подобно твърдение. Също така знам, че не всеки е готов за тази крачка, а освен това в България има една специфика, която не позволява толкова широкото разгръщане на електрическата мобилност: говоря за факта, че живеем в огромни панелни квартали, в които е лукс да имаш паркомясто, камо ли гараж, в който да зареждаш евтино своя електромобил.

Който го иска, предложенията вече са безброй, като само Renault предлага пет електрически модела (Twingo, 4 и 5, Megane и Scenic). Режията предлага и едно друго, изключително икономично решение, имам предвид новото, шесто поколение на Clio, най-продаваният френски автомобил в историята с над 17 млн. продажби.

Източник: CarMarket.bg

Във времена на изключително високи цени на горивата, Renault Clio E-Tech Full Hybrid е като манна небесна. Това е един от най-икономичните самозареждащи се хибриди на пазара, изразходващ едва 3,9 л/100 км. Renault въведе това задвижване в петото поколение на Clio. Сега Режията добавя и този страхотен дизайн, който привлича погледите като магнит на пътя.

Сега, в шестото поколение на Clio паралелната хибридна архитектура два електрически мотора (36 kW електромотор и 15 kW високоволтов стартер генератор) с 1,8-литров 4-цилиндров бензинов двигател с мощност 109 к.с., съчетани с нова интелигентна скоростна кутия с палцови муфи, без съединител, с различни режими и батерия с капацитет 1,4 кВтч.

Всичко тук е ново. Работният обем на двигателя е увеличен от 1,6 на 1,8 литра, а капацитетът на батерията е нараснал с 0,2 kWh, което, за самозареждащ хибрид, е сериозно. Резултатът от всичко това е увеличен с 25% въртящ момент на ДВГ-то (172 Нм, +22 Нм) и нараснала с 15 к.с. мощност до системните 160 к.с. и 270 Нм.

Източник: CarMarket.bg

Всичко това предполага и увеличение на разхода на гориво, но това е единственият параметър, който е спаднал. Така средният разход на гориво (с 16-цолови колела) е впечатляващите 3,9 л/100 км (до 40% по-ниска консумация спрямо аналогичен модел с ДВГ), по-нисък от по-маломощната система в предходното поколение.

От Renault казват, че хибридната система на Clio позволява движение в електрически режим до 80% от времето в града. Или движение на ток до 60 км/ч, когато батерията е с достатъчно заряд. Всички тези цифри позволяват на модела пробег до 1000 км с един резервоар от 39 литра гориво. Без и за момент да мислиш за зареждане на батерията.

Всичко това не би било възможно без още една съставна част на задвижващия тракт. Говоря за многорежимната скоростна кутия, която ползва патенти от Формула 1. Зад създаването й е Никола Фремо, който стига до радикалното решение да направи трансмисия без съединител и синхронизатори, виждайки сина си да игра с LEGO Technic. Първият прототип на иновативната 3-степенна трансмисия е направена от... LEGO.

В крайна сметка проектът на Фремо получава зелена светлина и екипът му започва работа по трансмисията, която заменя както верижното зъбно колело, така и синхронизиращия пръстен в една система без съединител. Многорежимната скоростна кутия има много добра ефективност благодарение на намаляването на триещите се една в друга части. Концепцията има и недостатък: недостатъчно плавна работа.

Източник: CarMarket.bg

Той е неутрализиран чрез добавянето на втори електрически мотор в хибридна система E-TECH. Неговата роля е да замени синхронизаторите в традиционната скоростна кутия, за да се улесни смяната на предавките.

Вторият електрически мотор, наречен HSG (High-voltage Starter Generator) добавя и други ползи към системата. В последствие екипът на Фремо добавя четвърта предавка към многорежимната трансмисия, свързана с двигателя с вътрешно горене, която първоначално е с три. Четвъртата предавка позволява на основния електрически двигател да се изключи напълно, когато не се ползва – обичайно на магистрали.

Източник: CarMarket.bg

За миг си помислих, че ще е забавно да обясня всичко това на Елизабет Методиева, главен редактор на Edna.bg, с която тестваме заедно Renault Clio, но реших, че дори и за човек (визирам нея), който върти по 40 000 км годишно, ще е прекалено за смилане. Тя, и затова поисках нейното мнение, има различен прочит на темата „автомобил“, а работата на трансмисията е нещо толкова неразбираемо, колкото за мен е това, че в една дамска чанта липсва само тухла четворка. Достатъчно е, че трансмисия е „автоматична“. И така трябва да бъде. За всички други е горният разказ.

Още по-опростен би бил той, като ви кажа, че на теория Renault Clio има пробег 1000 км с 39 литра бензин, т.е. София – Бургас – София с един резервоар. Упражнението би ви струвало 65 евро (при 1,65 евро за литър бензин).

Автор: Пламен Георгиев
Източник: CarMarket.bg    
Renault Clio Рено Клио
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