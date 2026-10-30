България

Военни формирования тръгват по републиканската пътна мрежа

Причината е участие в планирана съвместна подготовка

30 октомври 2026, 12:15
Военни формирования тръгват по републиканската пътна мрежа
Източник: БТА

В периода от втори до 14 ноември предстои придвижване на личен състав и военна техника по републиканската пътна мрежа, съобщиха от пресцентъра на Министерство на отбраната (МО).

Заради планирани учения: Военна техника ще се движи по републиканската пътна мрежа

Личен състав и военна техника от формированията на Съвместното командване на силите ще се придвижват по републиканската пътна инфраструктура за участие в планирана съвместна подготовка. 

Автоколоните ще бъдат съпровождани от екипи на Служба „Военна полиция“, допълват от МО. 

Френска военна техника преминава през страната за учение на полигон „Ново село“

На 24 октомври приключи преминаването по републиканската пътна мрежа на личен състав и военна техника на въоръжените сили на Френската република.

Източник: БТА/Теодора Трайкова    
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