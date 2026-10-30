Каква е обстановката в София след обилните дъждове

Валежи от дъжд и сняг ни очакват в последния работен ден за октомври

СГП: Няма категорични доказателства, че осъденият за смъртта на Милен Цветков се е поправил в затвора

О бстановката в София остава спокойна след падналите през нощта и тази сутрин валежи. На телефон 112 няма постъпили сигнали за сериозни инциденти и наводнения на територията на града.

През нощта екипи на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ са извършвали обходи на терен. От сутринта четири екипа продължават да наблюдават критични участъци и места с риск от събиране на вода.

Валежи от дъжд и сняг ни очакват в последния работен ден за октомври

Аварийните екипи на Столичната община работят по два сигнала за завирявания, съобщиха за NOVA от институцията. Едното е било на бул. „Никола Мушанов“, където водата вече се е оттекла. Другото е в подмостовото пространство на ул. „Бесарабия“. Там екипите работят по отпушването на шахтата и осигуряването на оттичането на водата.

Движението на градския транспорт е нормално за делничен ден, като всички линии се движат с обичайните за натоварените часове закъснения. В отделни участъци са се образували временни задръствания, основно на места без светофарно регулиране, но към момента трафикът вече е нормализиран.

Екипите на Столичната община остават в готовност за реакция при необходимост и продължават да следят обстановката.

От общината призовават гражданите да бъдат внимателни при придвижване в условията на дъжд. Шофьорите трябва да се движат със съобразена скорост и да спазват по-голяма дистанция. Не бива да се преминава през наводнени участъци, подлези и подмостови пространства, в които има събрала се вода.

Пешеходците трябва да бъдат особено внимателни при пресичане и да използват обозначените пешеходни пътеки. Препоръчва се също да не се паркира под дървета и в близост до речни корита и други места с риск от събиране на вода.