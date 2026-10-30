България

СГП: Няма категорични доказателства, че осъденият за смъртта на Милен Цветков се е поправил в затвора

Прокуратурата протестира предсрочното освобождаване на Кристиан Николов

Василена Василева Василена Василева

30 октомври 2026, 09:53
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В момента тече срокът за обжалване на решението на Софийския градски съд за условно предсрочно освобождаване на Кристиан Николов, осъден на 9 години затвор за смъртта на журналиста Милен Цветков. Софийската градска прокуратура е протестирала съдебния акт, като срещу освобождаването му се е обявил и началникът на затвора. Според неговото становище Николов не се е поправил и не следва да бъде освобождаван предсрочно.

Освобождаването на Кристиан Николов е обжалвано от началника на Затвора в София

Темата коментира говорителят на Софийската градска прокуратура Николай Николаев в ефира на NOVA.

„Вече внесохме акт в Апелативния съд, като мотивираме неправилността на съдебното определение с отсъствието на категорични доказателства, че осъденият се е поправил. В тази насока са нашите съображения“, заяви той.

  • Как прокуратурата аргументира протеста си

Николаев обясни, че администрацията на затвора изготвя периодични доклади, в които се отразява поведението на осъдените. В тях се посочва дали затворникът участва в различни дейности, дали работи и дали спазва установените правила.

Според говорителя на прокуратурата обаче изпълнението на тези задължения само по себе си не е достатъчно доказателство за поправяне.

„Спазването на правилата обаче не е ключ от килията, а е задължение на всеки затворник. Това е причината да са необходими и други доказателства за това, че лицето наистина се е поправило“, каза Николаев.

Кристиан Николов, осъден за смъртта на Милен Цветков, излиза предсрочно от затвора

Той уточни, че Кристиан Николов е изтърпял 3 години, 3 месеца и няколко дни от наложеното му наказание.

„Смятаме, че е преждевременно да се приема, че той се е поправил, доколкото има още време, през което може да бъде осъществено допълнително корекционно въздействие върху него. В края на юли режимът на осъдения е променен от общ, при какъвто е изтърпявал наказанието си до този момент, на лек“, обясни говорителят на СГП.

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По думите му от промяната на режима е изминал твърде кратък период, за да може Николов да демонстрира достатъчно убедително поведението си при по-леките условия. Затова според прокуратурата той трябва да продължи да изтърпява наложеното му наказание.

  • Около 500 души получават условно предсрочно освобождаване годишно

Николаев посочи, че в България около 500 души получават условно предсрочно освобождаване.

Той постави под въпрос дали законовите предпоставки за тази мярка, които по думите му до голяма степен са формални, напълно съответстват на целите на закона.

„Не съм напълно убеден, че предпоставките, които са до голяма степен формални, напълно съответстват на целите на закона. Защото една от тях е да се превъзпита осъденият. Ние сме далеч от мисълта, че трябва да държим тези хора в затвора вечно. Генералната цел е превенция“, заяви говорителят на прокуратурата.

Решението за условно предсрочно освобождаване на Кристиан Николов подлежи на обжалване и протест пред Софийския апелативен съд.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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