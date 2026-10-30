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Съпругът на Джулия Робъртс направи рядко публично обяснение в любов за 59-ия ѝ рожден ден

Операторът Даниел Модер трогна мрежата с мило послание и ретро снимка по случай празника на холивудската звезда

30 октомври 2026, 14:02
Съпругът на Джулия Робъртс направи рядко публично обяснение в любов за 59-ия ѝ рожден ден
Източник: Getty Images

Х оливудската актриса Джулия Робъртс отпразнува своя 59-и рожден ден, а съпругът ѝ - кинооператорът Даниел Модър (57 г.), направи рядко и изключително емоционално публично обяснение в любов към носителката на „Оскар“, пише Daily Mail.

В личния си профил в Instagram той сподели спомен от техен минал празник, на който звездата от „Хубава жена“ стои пред торта с запалени свещички, а той я прегръща нежно отзад и я целува по рамото:

„Празнуваме всеки ден... но 28 октoмври най-много. Повече свещи носят повече радост. Обичам те толкова много“, написа той под трогателния кадър.

Актрисата бързо му отговори в коментарите с поредица от розови сърца и празнични емотикони.

Любов, издържала теста на времето

В свят като този на Холивуд, където кратките бракове са ежедневие, Джулия Робъртс и Даниел Модър са сред редките примери за истинска стабилност. Двамата са заедно от 24 години и се радват на три деца - 21-годишните близнаци Хейзъл и Финеъс и 19-годишния им син Хенри.

Любовната им история започва през 2000 г. на снимките на филма „Мексиканецът“, където Джулия си партнира с Брад Пит, а Модър е зад камерата. Въпреки че и двамата тогава имат други връзки, малко след това подреждат личния си живот отделно един от друг, преди да се съберат.

Двамата вдигат тайна сватба на 4 юли 2002 г. в имението на актрисата в Ню Мексико и оттогава пазят личния си живот далеч от жълтите хроники.

„Най-доброто решение в живота ми“

В редките си интервюта, в които говори за семейството си, Джулия Робъртс не крие, че Модър е нейната най-голяма опора:

„Да се омъжа за Дани беше най-доброто решение, което съм взимала през целия си живот. Той е любимият ми човек на тази планета“, признава актрисата.

Източник: Daily Mail    
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