Безработицата в България пада до 3,4%: 103 000 души са били без работа през септември

Безработицата в България е спаднала до 3,4% през септември 2026 г. при 3,5% през август. Без работа у нас са били 103 000 души. Това сочат данни на европейската статистическа служба Евростат, публикувани днес.

За сравнение, сезонно изгладеното равнище на безработица в Европейския съюз е 6,2%, а в еврозоната – 6,5%. И двата показателя остават без промяна спрямо август, но са по-високи отколкото година по-рано.

Все по-малко безработни у нас започват работа

Младежите без работа са 16 000

През септември 13% от младите хора под 25 години в България са били без работа – около 16 000 души.

В ЕС равнището на младежката безработица е 15,5% при 15,4% месец по-рано, а в еврозоната е нараснало до 15,4% от 15,1% през август. В целия съюз безработните младежи са 3,022 млн., от които 2,469 млн. в еврозоната.

Мъжете без работа са повече от жените

В България безработицата сред мъжете е 3,7%, а сред жените – 3,1%.

В ЕС картината е обратна: сред жените показателят е 6,4%, а сред мъжете – 6,0%, без промяна спрямо август. В еврозоната безработицата сред жените е 6,7%, а при мъжете е нараснала до 6,4% от 6,3%.

Само четири държави в ЕС са с по-ниска безработица от България

В Европа безработните се увеличават

По оценки на Евростат през септември без работа са били 13,773 млн. души в ЕС, от които 11,555 млн. в еврозоната.

Спрямо август броят им се е увеличил със 105 000 души в ЕС и със 122 000 в еврозоната. Спрямо септември 2025 г. ръстът е с 471 000 души в ЕС и с 420 000 в еврозоната.

Равнището на безработица в еврозоната е сега 6,5% при 6,3% през септември миналата година, а в ЕС – 6,2% при 6,0% година по-рано.